Ankara'da Koronavirüs Kabusu Bitiyor! Muhteşem Haber Geldi, Vakalar Azalıyor! Sağlık Bakanı Koca Açıkladı, Halk Kol Kola İlerledi! İşte tüm veriler...
Ankara'da koronavirüsle ilgili tam "27" gündür kabus gibi haberler geliyor. Hemen hemen her bölge kırmızı renk oldu, ölü sayısı arttı, vaka sayısı rekora koşuyor gibi yapılan onlarca üzücü ve iç karartıcı haberden sonra koronavirüs kabusunun yavaş yavaş azalmaya başladığı ve bu şekilde giderse biteceği bilgisine ulaşıldı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına kulak vererek sırt sırta ilerleyen, önlem ve tedbirleri elden bırakmayan halk, koronavirüsü yenecek! İşte tüm detaylar...
Ankara'da koronavirüs kabusu bitiyor. Fakat Türkiye genelinde yükseliş devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, Ankara'da bazı bölgeler kırmızı renkten düşüp mavi renk olmuş durumda. İşte tüm detaylarıyla Ankara'da koronavirüs....
Ankara'da koronavirüs rekora koşuyordu. Fakat son yapılan Hayat Eve Sığar güncellemeleriyle birlikte vaka sayılarında azalış olduğu görüldü. Bununla ilgili Fahrettin Koca ve halk sırt sırta ilerliyor. İşte azalış müjdesi ve ne zaman biteceğiyle ilgili detaylar:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.