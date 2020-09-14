Ankara'da Koronavirüs Kabusu Bitiyor! Muhteşem Haber Geldi, Vakalar Azalıyor! Sağlık Bakanı Koca Açıkladı, Halk Kol Kola İlerledi! İşte tüm veriler...

Ankara'da koronavirüs kabusu bitiyor. Fakat Türkiye genelinde yükseliş devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, Ankara'da bazı bölgeler kırmızı renkten düşüp mavi renk olmuş durumda. İşte tüm detaylarıyla Ankara'da koronavirüs....

Ankara'da koronavirüs rekora koşuyordu. Fakat son yapılan Hayat Eve Sığar güncellemeleriyle birlikte vaka sayılarında azalış olduğu görüldü. Bununla ilgili Fahrettin Koca ve halk sırt sırta ilerliyor. İşte azalış müjdesi ve ne zaman biteceğiyle ilgili detaylar: