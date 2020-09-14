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- 14 Eyl 2020 - 20:27 G: 14 Eyl 2020 - 20:45

Ankara'da Koronavirüse Devlet Bahçeli "Dur" Dedi! Çözümü Anlattı, Bilim Kurulundan Halka Tüm Hataları Teker Teker Listeledi! Milyonlar Ayakta Alkışladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Koronavirüsü gündemine aldı ve çok anlamlı açıklamalar altına imza attı. Bilim Kurulundan halka herkesin hatalarını birer birer ortaya çıkaran Bahçeli, çözümü de anlattı ve maskeyi koluna takanları eleştirdi. Ankara'da ve 81 şehirde koronavirüse Devlet Bahçeli "Dur" Dedi! Milyonlarca kişi takdir etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

MHP Lideri Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklamalarına gelen yanıtlar:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin KOVİD-19’a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikardır. Sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi imkansız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır." ifadelerini kullandı.

İnsanlığa musallat olan yeni tip Koronavirüs salgını sınır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra da ağır sonuçlara neden oluyor.

14 Eyl 2020 - 20:27 Ankara- Yaşam

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