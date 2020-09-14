14 Eyl 2020 - 21:55 Güncelleme: 14 Eyl 2020 - 22:14
Ankaralılara Müjdeli Haber Geldi! Mansur Yavaş Büyük Problemi Ortadan Kaldırdı! İlk Büyük Projesini Gerçekleştirdi...
Ankaralıların en büyük problemlerinden biri olan trafik sorunu, Mansur Yavaş'ın projesiyle birlikte çözüme kavuşturuldu. İlk büyük projesini gerçekleştiren Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Mansur Yavaş; Ankara'nın bitmek bilmeyen o çilesini, büyük projeyle birlikte çözdü! İşte detaylar...
Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; söz verdikleri gibi, Türk Kızılayı Caddesi'ndeki büyük projeyi tamamladıklarını belirtti. Sıradaki müjdeyi verdi...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.