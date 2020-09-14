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14 Eyl 2020 - 21:55

Ankaralılara Müjdeli Haber Geldi! Mansur Yavaş Büyük Problemi Ortadan Kaldırdı! İlk Büyük Projesini Gerçekleştirdi...

Ankaralıların en büyük problemlerinden biri olan trafik sorunu, Mansur Yavaş'ın projesiyle birlikte çözüme kavuşturuldu. İlk büyük projesini gerçekleştiren Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalar yaptı.