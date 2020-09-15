Ünlü Şarkıcıya Saplantı Dolu İzleme! Drone Kaldırıp, Camına Getirdiler, Ne Var Ne Yok Çektiler...

İstanbul Şişli’deki bir rezidansın 12’inci katında oturan Zeynep Mansur’un geçtiğimiz günlerde yaşadıkları büyük ses getirdi. Geçtiğimiz Pazar gününde ünlü şarkıcı evinde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada evinin penceresinin hemen önünde bir dron olduğunu fark edince büyük korku yaşadığını ifade etti. Dron ile evinin içinin görüntülendiğini düşünen Zeynep Mansur’un bu olay sonrasında aşağıya bakıp dronu kullanan kişiye ‘’ne yapıyorsun sen?’’ dediğini ifade etti. Bu soru üzerinde ‘’evine bakıyorum’’ yanıtını veren kişi ise ünlü şarkıcının büyük panik yaşamasına neden oldu.

Zeynep Mansur’un geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsız edici olayın detaylarının ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı yaşadığı olayı anlattı. Aynı binada oturduğunu öğrendiği kişi hakkında ayrıca karakola giderek şikayetçi oldu.

Köpeğini İzlediğini İddia Etti!

Zeynep Mansur’un geçtiğimiz Pazar gününde yaşadığı olay şarkıcının büyük panik yaşamasına neden oldu. Arkadaşı ile Şişli’de bir rezidansın 12’inci katında sohbet eden Zeynep Mansur’un penceresinin önünde dron görmesinin ardından aşağı bakması üzerine bir kişinin evini izlediğini gördü.

Olayın ardından panikle karakola giderek şikayette bulunan Zeynep Mansur, ifade için çağrılan kişinin sadece köpeğini izlediğini söyleyerek özür dilmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Site yönetiminin de rapor tuttuğunu ifade eden Zeynep Mansur, şikayetinden vazgeçmesine rağmen korkusunun hala devam ettiğini ifade etti. Olayın kendisinde psikolojik baskı yarattığını ifade eden Zeynep Mansur olayın ardından sosyal medyanın da gündeminde yerini aldı.

Şikayetinden Vazgeçti!

Zeynep Mansur’un evini dron ile izlediği iddia edilen komşusunun ifadesinde köpeğiniz izlediğini söylemesi ve Zeynep Mansur’dan özür dilemesinin ardından ünlü şarkıcının şikayetini geri çektiği öğrenildi. Olay hakkında yaptığı açıklamada karakolda oturduğu rezidansın yönetimi tarafından da rapor tutulduğunu ifade eden Zeynep Mansur, tutanağın baki olduğunu ifade etti. Şikayetten vazgeçtiğiniz ancak bir daha aynı şey olursa avukatı ile savcılığa başvuracağını ifade eden Zeynep Mansur, yaşanan bu korkutucu olayın kendisinde psikolojik baskı ve korku yarattığını ifade etti. Olay hakkında ifadesinde dron kullanan komşusu ise dronla köpeğini izlediğini ifade ederek özür dilediği ortaya çıktı.