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15 Eyl 2020 - 12:13

Demet Akalın Hayatının Şokunu Yaşamıştı! 6 Yaşındaki Kızının Başına Gelenlerden Sonra Öyle Bir Yönteme Başvurdu ki...

Demet Akalın'ın küçük kızı Hira, geçen akşamlarda şarkıcıya hayatının şokunu yaşattı. Çok büyük korku yaşayan Demet Akalın bunun ardından öyle bir yönteme başvurdu ki, herkesi şaşırttı. Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine, kış bahçesinin camı düşmüş ve cam tuzla buz olmuştu. Kızı, yara almadan kurtulurken, Demet Akalın bugün çok farklı bir yöntem denedi.