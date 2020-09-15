Demet Akalın Hayatının Şokunu Yaşamıştı! 6 Yaşındaki Kızının Başına Gelenlerden Sonra Öyle Bir Yönteme Başvurdu ki...
Demet Akalın'ın küçük kızı Hira, geçen akşamlarda şarkıcıya hayatının şokunu yaşattı. Çok büyük korku yaşayan Demet Akalın bunun ardından öyle bir yönteme başvurdu ki, herkesi şaşırttı. Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine, kış bahçesinin camı düşmüş ve cam tuzla buz olmuştu. Kızı, yara almadan kurtulurken, Demet Akalın bugün çok farklı bir yöntem denedi.
Demet Akalın'ın kızı Hira, şarkıcıyı çok korkuttu. Şükreden Demet Akalın bugün yaşanan olaylar için yeni bir yönteme başvurdu...
Demet Akalın'ın güzel mi güzel küçük kızı Hira, şarkıcıyı çok korkuttu. Evlerinin kış bahçesinin camı tamamen tuzla buz olunca, o esnada orada oyun oynamakta olan Hira, yaralanmaktan son saniye kurtulabildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.