Mehmet Ali Erbil, Kızının Tepki Toplayan Açık Fotoğraflarına Karşı Yanıt Verdi! Olay Yorum... Herkes Eleştiriyordu Ama o...

Mehmet Ali Erbil, kızının paylaştığı cesur fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı >>

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmek için Temmuz ayında hastaneye yatmış ve çok ciddi bir süreçten geçmişti. Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, babasıyla fotoğraf paylaşmış ve "seni asla bırakmam" notu düşmüştü. Mehmet Ali Erbil'den ise, kızının Instagram'da paylaştığı dans videoları ve bikinili fotoğrafıyla ilgili yorum geldi. Erbil kızına destek verdi.