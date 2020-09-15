Mehmet Ali Erbil, Kızının Tepki Toplayan Açık Fotoğraflarına Karşı Yanıt Verdi! Olay Yorum... Herkes Eleştiriyordu Ama o...
Halk arasında "açık fotoğraf" olarak anılan, modern bir şekilde giydiği fotoğraflarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e babasından yorum geldi. Olay yorum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Mehmet Ali Erbil, kızının paylaştığı cesur fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı >>
Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmek için Temmuz ayında hastaneye yatmış ve çok ciddi bir süreçten geçmişti. Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, babasıyla fotoğraf paylaşmış ve "seni asla bırakmam" notu düşmüştü. Mehmet Ali Erbil'den ise, kızının Instagram'da paylaştığı dans videoları ve bikinili fotoğrafıyla ilgili yorum geldi. Erbil kızına destek verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.