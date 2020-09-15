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- 15 Eyl 2020 - 12:20 G: 15 Eyl 2020 - 12:36

Mehmet Ali Erbil, Kızının Tepki Toplayan Açık Fotoğraflarına Karşı Yanıt Verdi! Olay Yorum... Herkes Eleştiriyordu Ama o...

Halk arasında "açık fotoğraf" olarak anılan, modern bir şekilde giydiği fotoğraflarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e babasından yorum geldi. Olay yorum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil, kızının paylaştığı cesur fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı >> 

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmek için Temmuz ayında hastaneye yatmış ve çok ciddi bir süreçten geçmişti. Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, babasıyla fotoğraf paylaşmış ve "seni asla bırakmam" notu düşmüştü. Mehmet Ali Erbil'den ise, kızının Instagram'da paylaştığı dans videoları ve bikinili fotoğrafıyla ilgili yorum geldi. Erbil kızına destek verdi.

15 Eyl 2020 - 12:20 Ankara- Yaşam

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