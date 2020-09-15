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- 15 Eyl 2020 - 12:37 G: 15 Eyl 2020 - 13:26

Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Alındı! Bu Grupta Olan Kişiler Kesinlikle Sokağa Çıkamayacak... Saatler ve Tüm Merak Edilenler

Koronavirüs salgınından dolayı +65 yaş ve kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar için bir takım kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından +65 yaş üstü vatandaşlar için yayımlanan genelgelerin yanı sıra; valiliklerin verdiği kararlar sürekli olarak değişirken, özellikle Ankaralı vatandaşlar tüm gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aralarında başta Ankara olmak üzere; Bursa, Yalova ve birkaç şehrin daha olduğu yasaklı şehirler listesine hem yenileri eklendi, hem de bu şehirlerde bazı güncellemeler yapıldı. 

Koronavirüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı şehirlerde uygulamalar büyük bir hızla devam ediyor. Valiliklerin altına imza attığı açıklamalarda; +65 yaş vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğu şehirlere yenileri eklendi.

15 Eyl 2020 - 12:37 Ankara- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Aslihan - Kronik rahatsızım ama e nabizda çıkmıyor mecbur dışarı çıkacağım çünkü memurum idari izin yok çalışmaya devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Eylül 13:36

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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