Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Alındı! Bu Grupta Olan Kişiler Kesinlikle Sokağa Çıkamayacak... Saatler ve Tüm Merak Edilenler

Aralarında başta Ankara olmak üzere; Bursa, Yalova ve birkaç şehrin daha olduğu yasaklı şehirler listesine hem yenileri eklendi, hem de bu şehirlerde bazı güncellemeler yapıldı.

Koronavirüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı şehirlerde uygulamalar büyük bir hızla devam ediyor. Valiliklerin altına imza attığı açıklamalarda; +65 yaş vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğu şehirlere yenileri eklendi.