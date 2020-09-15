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- 15 Eyl 2020 - 18:50 G: 15 Eyl 2020 - 19:33

Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!

Ankara Koronavirüs denilince artık akla gelen ilk şehir olmaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının İstanbul'u dahi geçtiği Ankara'da rekor seviyeye ulaşılmış durumda. İş hayatı ve ticaretin çok yaygın bir şekilde ilerlediği Ankara'da koronavirüs vaka artışının sebepleri gözlendi. Ankara'da iş hayatının yoğun olması, ziyaretlerin önüne geçilememesi ve daha birçok neden sebebiyle...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara, koronavirüste yükselişini büyük bir hızla devam ettiriyor. Bu noktada Ankara'da akrabası olanlara uyarılar yapıldı. 

Ankara çok dinamik bir topluma sahip. Bu sebepten dolayı, koronavirüsün yayılım hızı, diğer şehirlere nazaran oldukça fazla ilerliyor.

15 Eyl 2020 - 18:50 Ankara- Yaşam

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