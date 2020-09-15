Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Ankara Koronavirüs denilince artık akla gelen ilk şehir olmaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının İstanbul'u dahi geçtiği Ankara'da rekor seviyeye ulaşılmış durumda. İş hayatı ve ticaretin çok yaygın bir şekilde ilerlediği Ankara'da koronavirüs vaka artışının sebepleri gözlendi. Ankara'da iş hayatının yoğun olması, ziyaretlerin önüne geçilememesi ve daha birçok neden sebebiyle...
Ankara, koronavirüste yükselişini büyük bir hızla devam ettiriyor. Bu noktada Ankara'da akrabası olanlara uyarılar yapıldı.
Ankara çok dinamik bir topluma sahip. Bu sebepten dolayı, koronavirüsün yayılım hızı, diğer şehirlere nazaran oldukça fazla ilerliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.