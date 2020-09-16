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- 16 Eyl 2020 - 13:45 G: 16 Eyl 2020 - 14:36

Koronavirüs Aşısında Flaş Olay! Deneğin Vücudunda Birçok Yan Etki Oluştu... Aşı Zararlı mı?

Deneklerin birçoğunda yorgunluk, baş ağrısı, üşüme ve kas ağrıları, bazılarında ateş ve sınırlı sayıdaki denekte yüksek ateş görüldüğü belirtildi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak üzere Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşı adayının insanlar üzerindeki testlerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandığını bildirdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak üzere Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşı adayının insanlar üzerindeki testlerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandığını bildirdi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, ortaklarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerinde "deneklerde hafif ve orta dereceli bazı yan etkilere rastlandığını" açıkladı.

16 Eyl 2020 - 13:45 AA Ankara- Sağlık

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