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- 16 Eyl 2020 - 20:52 G: 16 Eyl 2020 - 21:04

Ankara'ya Müjdeli Haber 1. Ağızdan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi! O Tarihten Sonra Ankara'da Koronavirüste Durum Normale Dönüyor...

Ankara'ya müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Uzun zamandan beri Koronavirüste rekor üstüne rekor kıran Ankara'nın durumu halkı oldukça korkutuyordu. Fakat Sağlık Bakanı Koca, bugün yaptığı açıklamalarla Ankara halkına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, bir süre vererek o tarihten sonra artık Ankara'da durumun normalleşeceğini söyledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Koca, bugünkü açıklamasında direkt olarak Ankara parantezi açarak, yatak doluluk oranı ile vaka artış sayılarıyla ilgili açıklama altına imza attı ve Ankara'nın stabil döneme girdiğin iifade etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından tüm Türkiye'yi ilgilendiren, önem seviyesi son derece yüksek olan çok önemli açıklamalar altına imza attı. Koca, Ankara'ya özell bir parantez açarak; koronavirüsün normale bineceği tarihi verdi.

16 Eyl 2020 - 20:52 Ankara- Yaşam

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