Ankara'ya Müjdeli Haber 1. Ağızdan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi! O Tarihten Sonra Ankara'da Koronavirüste Durum Normale Dönüyor...

Sağlık Bakanı Koca, bugünkü açıklamasında direkt olarak Ankara parantezi açarak, yatak doluluk oranı ile vaka artış sayılarıyla ilgili açıklama altına imza attı ve Ankara'nın stabil döneme girdiğin iifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından tüm Türkiye'yi ilgilendiren, önem seviyesi son derece yüksek olan çok önemli açıklamalar altına imza attı. Koca, Ankara'ya özell bir parantez açarak; koronavirüsün normale bineceği tarihi verdi.