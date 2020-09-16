Ankara'ya Müjdeli Haber 1. Ağızdan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi! O Tarihten Sonra Ankara'da Koronavirüste Durum Normale Dönüyor...
Ankara'ya müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Uzun zamandan beri Koronavirüste rekor üstüne rekor kıran Ankara'nın durumu halkı oldukça korkutuyordu. Fakat Sağlık Bakanı Koca, bugün yaptığı açıklamalarla Ankara halkına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, bir süre vererek o tarihten sonra artık Ankara'da durumun normalleşeceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, bugünkü açıklamasında direkt olarak Ankara parantezi açarak, yatak doluluk oranı ile vaka artış sayılarıyla ilgili açıklama altına imza attı ve Ankara'nın stabil döneme girdiğin iifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından tüm Türkiye'yi ilgilendiren, önem seviyesi son derece yüksek olan çok önemli açıklamalar altına imza attı. Koca, Ankara'ya özell bir parantez açarak; koronavirüsün normale bineceği tarihi verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.