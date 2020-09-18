Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm İzle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Canlı İzle YouTube!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin heyecan dolu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında her hafta Cumartesi günü ekrana gelen yeni bölümleri ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak edilmeye başladı. Yeni bölüm fragmanın Yıldız’ın Kuzey’i teselli etmesi büyük ilgi gördü. Öte yandan Yıldız’ın uzun süre görmediği bir arkadaşının çıka gelmesi Kuzey’in kıskançlıktan deliye dönmesine neden oluyor. Bunun üzerine Şule’nin de Kuzey’in telefonunu açması işleri yine içinden çıkılmaz bir hale sokacak.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. yeni bölümü ile ekrana gelemeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra Kuzey ve Yıldız’ın engellerle dolu aşk hikayesini eğlenceli ve romantik bir şekilde ele alan dizinin yeni bölümü yarın akşam izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. Son Bölümünde Neler Oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın geçtiğimiz hafta ekran gelen 31. son bölümünde heyecan yine doruktaydı. İzleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin son bölümünde Yıldız’ın yine büyük bir yol ayrımına girmiş olması onu oldukça tedirgin etmektedir. Ancak yaptığı seçim kendisi dahil herkesi bir hayli şaşırtacaktır.

Öte yandan Kuzey ise tüm cabalarına karşın nihayet Yıldız’ına kavuşmuştur. Yıldız’ın güvenini kazanan Kuzey ona olan aşkından etrafında kimseyi görmemektedir. Ancak başlarına gelen felaket yine işleri karmaşık bir duruma sokmuştur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yen Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. yeni bölümüne ilişkin 2 farklı fragman yayınlandı. Başrollerinde Aslohan Güner ve İsmail Demirci’nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın heyecan dolu yeni bölümüne ait fragmanlar ise büyük ilgi gördü. Özellikle Yıldız’ın eski bir arkadaşının gelmesi üzerine Kuzey’in yaşadığı kıskançlığın ardından öte yandan Kuzey’in telefonunu Şule’nin açması ikili arasında yeni bir gerginliğe neden olacak gibi görünüyor.