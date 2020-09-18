Mucize Doktor 29. Bölüm Full İzle Fox TV! Ali ve Nazlı'nın İlk Öpücük Sahnesi Bölüme Damgasını Vurdu...

Fox TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen yapımlarından Mucize Doktor yeni sezonu ile önceki akşam ekrana geldi. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Özge Özder, Reha Özcan, Hazal Türesan ve daha pek çok başarılı ismin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ali ve Nazlı’nın ilk öpücüğü ise geceye damgasını vuran olay olarak gündemde ilk sırada yerini aldı.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana gelen dizinin yeni sezonunda Berhayat Hastanesinde ansızın meydana gelen bir kaza ise büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Her anı heyecan dolu anlara sahne olan dizinin yeni bölümünün ardından gelecek bölüme ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Mucize Doktor Yeni Sezonuyla Ekranlara Döndü!

Fox TV ekranlarının geçtiğimiz sezon başlayan ve başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ile de büyük ilgi uyandıran dizisi Mucize Doktor yeni sezon ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. 29. bölümü ile ekrana gelen dizide Ali ve Nazlı’nın ilişkilerini bir adım taşımaya karar vermelerinin ardından bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilemeleri ikisini de tatlı bir telaş içine sokacaktır.

Dizide geceye damgasını vuran olay ise Ali ve Nazlı’nın ilk öpücük sahnesi oldu. Hastanede meydana gelen talihsiz olayın ardından yaşanan kaos ise bir anlık dizinin heyecan dozunu artırmıştır.

Mucize Doktor 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Gelecek hafta ekrana gelecek 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanan Mucize Doktor yine gündemde ilk sırada yerini almayı başardı. Heyecanlı yeni bölümleri ile izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar ise büyük ilgi gördü.

Öte yandan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil edilen isimler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Seda Bakan’ın da oyuncu kadrosuna dahil edildiği haberinin gelmesi izleyicileri bir hayli memnun etti. Ekrana gelen her yeni bölümü ile büyük beğeni toplayan Mucize Doktor dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise daha şimdiden büyük merak konusu oldu.