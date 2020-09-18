MasterChef Eleme Adayları Kim Oldu, MasterChef Kim Elendi, Kim Gitti? 18 Eylül MasterChef 58. Bölüm Full Canlı İzle!

MasterChef 58. Bölüm Canlı İzle YouTube!

TV 8 ekranlarının yeni sezonda da en çok izlenen yarışma programlarından biri olmayı başaran MasterChef Türkiye her hafta olduğu gibi bu haftada da yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Önceki akşam ekrana gelen son bölümünde eleme adayları ve dokunulmazlıklar ile ilgili son durum merak ediliyor.

MasterChef Türkiye’nin geçtiğimiz gün ekrana gelen son bölümünde oynana dokunulmazlık oyunu izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Yarışmanın bu haftaki 3’ünüce ve 4’üncü eleme adaylarının belli olmasının ardından hangi isimlerin eleme potasında olduğu merak edilmeye başladı.

MasterChef Türkiye Eleme Adayları Kimler Oldu?

MasterChef Türkiye’nin 17 Eylül Perşembe günü ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları yapıldı. Yapılan son oyunların ardından haftanın eleme adayları belli oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı almayı başaran Eray ilk eleme adayı olarak Sefa’yı belirledi. Öte yandan takım oylamasının ardından ikinci eleme adayı ise Özgül oldu.

Hafta boyunca yapılan mücadeleler kapsamında eleme adayları arasında Sefa, Selin, Serhat ve Özgül yer alıyor. Kırımızı takımından Sefa ve Selin eleme adayı olurken, mavi takımda ise Serhat ve Özgül eleme adayları olarak belirlendiler. MasterChef Türkiye’nin ekrana gelecek yeni bölümlerinde ise yarışmaya veda edecek isimlerin kimler olacağı merak ediliyor.

MasterChef 17 Eylül Perşembe Kazananı Kim Oldu?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde yine ilginç bir yarışmaya imza atılacak. Öte yandan bir önceki akşam yayınlanan yeni bölümünde takımlar arasında yapılan dokunulmazlık yarılını mavi takım kazanmayı başardı. Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım üyeleri arasında bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

Dokunulmazlık yarışında yaşanan nefes kesen mücadelelerinin ardından yarışmayı kazanan isim Eray oldu. Öte yandan yeni MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm tanıtımında yarışmacılar İstanbul’da farklı evlere misafir olarak vatandaşların oylarını alacaklar. MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya veda edecek isim ise merak edilmeye başladı.