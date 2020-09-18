Polis Akademisi Bekçi Alımı Duyurusu Yayımladıİşte Başvuru Tarihi ve Şartları

İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı bildirildi. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

2020 bekçi alımı E- DEVLET başvurusu

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

2020 Bekçi Alımı için Başvuru Tarihleri Nedir?

2019 bekçi alımı için başvuru tarihleri 19 Eylül-02 Ekim olarak belirlenmiştir. E- Devlet kapısı üzerinden E- devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile ön başvuru için başvurulabilmektedir. Bu noktada alıma ilişkin olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir. Bekçi alımları için şartlar ise:

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· En az lise ya da dengi okul mezunu olmak (açık lise, akşam lisesi vs.)

· En az 167 cm boyunda olmak,

· Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

· Başvuru yapılan il sınırları içerisinde bir senedir ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

E devlet bekçilik başvuru için e-devlet üzerinden belirli tarihlerde ön başvuruyu yapmak gerekmektedir. E-devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir. Şifresi olmayan vatandaşlar herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre alabilir. Kişinin bekçilik başvurusu yapabilmesi ise:

· Askerliğini tamamlamış olması,

· 18 yaşını doldurmuş olması,

· Hapis cezası olmaması,

· Memuriyete engel bir durumu olmaması,

· Silah taşıyabilmesi,

· Kişinin eşinin de herhangi bir suçu, cezası ya da yüz kızartıcı eylemi olmaması gerekmektedir.

· Alkol ve uyuşturucu maddeler sebebiyle tedavi görmüş olmaması,

· Başvuru tarihinde hiçbir siyas partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olunmaması,

· Güvenlik soruşturmasından temiz çıkılması gerekmektedir.

Bu koşulları karşılayan herkes 2019 bekçi alımı e devlet başvurusu için başvurabilmektedir.

İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı bildirildi. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.



2020 bekçi alımı E- DEVLET başvurusu

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.