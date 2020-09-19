Müge Anlı'yI Çökertmeye Çalışıyorlar! Sosyal Medya, Milyonlar Destek Verdi... Bir Kişi Hariç! O İsmi Görünce Şok Olacaksınız

Hayranları #YanındayızMügeAnlı diyerek, Anlı'ya ihtiyacı olduğu gücü verdi. Fakat destek vermesi beklenen tek bir isim destek vermedi. O isim ise; Müge Anlı'nın zamanında kardeşim dediği, sağ kolu olduğu bilinen kadındı... İşte tüm detaylar!

Müge Anlı, karşısına çıkan her türlü engele rağmen yılmadan, usanmadan, yayın hayatına devam ediyor ve ailelere umut veriyor. Hayranlarının "evimizin kızı" diyerek sevdiği, bu denli gönülleri girmeyi başaran ünlü sunucu Anlı'ya birkaç gün önce çirkin bir saldırı olmuştu. Söz konusu saldırıyı yapanlar, Müge Anlı hayranlarından gelen desteklerle bunu yaptığına pişman olmuştu. Milyonlara ulaşan kişi Müge Anlı diyerek sosyal medyayı yıktı. Bu esnada ise Müge Anlı'nın kardeş dediği, tabiri caizse; maddi anlamda besleyip büyüttüğü sağ kolundan ses çıkmadı. Görenlerin çok zoruna gitti.