Müge Anlı'yI Çökertmeye Çalışıyorlar! Sosyal Medya, Milyonlar Destek Verdi... Bir Kişi Hariç! O İsmi Görünce Şok Olacaksınız
Müge Anlı, yıllardır kayıp vakaları, faili meçhul cinayetleri ve çok daha fazlasını aydınlatmak adına canını dişine takarak çalışıyor. Bilindiği üzere Aleyna Çakır olayında, Ümitcan isimli cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin annesi intihar etmiş ve gerisinde bıraktığı notta Anlı'yı sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine birçok fırsatçı Anlı'yı suçlayarak, programın yayından kaldırılması gerektiğini ifade etmişti. Müge Anlı'ya yöneltilen bu suçlamalar karşısında hayranları sessiz kalmadı ve...
Hayranları #YanındayızMügeAnlı diyerek, Anlı'ya ihtiyacı olduğu gücü verdi. Fakat destek vermesi beklenen tek bir isim destek vermedi. O isim ise; Müge Anlı'nın zamanında kardeşim dediği, sağ kolu olduğu bilinen kadındı... İşte tüm detaylar!
Müge Anlı, karşısına çıkan her türlü engele rağmen yılmadan, usanmadan, yayın hayatına devam ediyor ve ailelere umut veriyor. Hayranlarının "evimizin kızı" diyerek sevdiği, bu denli gönülleri girmeyi başaran ünlü sunucu Anlı'ya birkaç gün önce çirkin bir saldırı olmuştu. Söz konusu saldırıyı yapanlar, Müge Anlı hayranlarından gelen desteklerle bunu yaptığına pişman olmuştu. Milyonlara ulaşan kişi Müge Anlı diyerek sosyal medyayı yıktı. Bu esnada ise Müge Anlı'nın kardeş dediği, tabiri caizse; maddi anlamda besleyip büyüttüğü sağ kolundan ses çıkmadı. Görenlerin çok zoruna gitti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ece Soydemir - Müge anlı ya kurban olun.tırnağı bile olamazsınız.arkandayız mügeciğim.türk halkı her zaman doğrunun yanındadır.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.