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20 Eyl 2020 - 14:36

İbrahim Tatlıses Hayranlarına Çok Büyük Müjde! Sosyal Medya Çalkalanıyor... Öyle Bir Haber Verdi ki; Herkesi Mutluluktan Ağlattı!

Sağlık sorunları sebebiyle, uzun yıllardan beri ekranlarda kendini gösteremeyen İbrahim Tatlıses, hayranlarını sevinçten zıplatacak, muhteşem bir haber vererek sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.