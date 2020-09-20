20 Eyl 2020 - 14:36 Güncelleme: 20 Eyl 2020 - 14:45
İbrahim Tatlıses Hayranlarına Çok Büyük Müjde! Sosyal Medya Çalkalanıyor... Öyle Bir Haber Verdi ki; Herkesi Mutluluktan Ağlattı!
Sağlık sorunları sebebiyle, uzun yıllardan beri ekranlarda kendini gösteremeyen İbrahim Tatlıses, hayranlarını sevinçten zıplatacak, muhteşem bir haber vererek sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, uzun yıllardan beri uğradığı silahlı saldırı sebebiyle sağlık problemleri yaşıyordu. Tüm zor süreçleri başarıyla atlatan ve normal hayatına geri dönen Tatlıses, muhteşem bir müjde verdi!
Yılların sanatçısı, milyonlarca hayranı bulunan; hayat hikayesi herkesi şaşırtan ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses; muhteşem bir haberle birlikte tekrar geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.