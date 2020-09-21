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- 21 Eyl 2020 - 11:56 G: 21 Eyl 2020 - 11:57

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 6 kilo 500 gram kubar esrar, 123 uyuşturucu hap, 4 gram toz esrar, 28 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Eyl 2020 - 11:56 AA - Asayiş

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