Bahçeşehir Koleji’nden bilgisayar kampanyasına büyük destek

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, özel bir TV kanalında düzenlenen “Haydi Şimdi” dizüstü bilgisayar kampanyasına, kolej adına 1 milyon TL’lik bağış yaptı.



