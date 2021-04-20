Sefirin Kızı Dizisi hangi gün, hangi kanalda Yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bolum ne zaman, Saat Kaçta Başlıyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi salı akşamları saat 20.00 itibari ile ekrana geliyor. Destansı bir aşk hikayesini konu alan dizi her hafta pazartesi akşamları yeni bölümleri ile ekranda olacak.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa zamanda izleyici tarafından sevilen dizi pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Güçlü hikayesi ile merak konusu olan dizinin yeni bölüm çekimleri devam ediyor.

Sefirin Kızı Konusu Nedir?

Sefirin kızı, bir yarıcının oğlu olan Sancar ile bir elçinin kızı Nare'nin küçük yaşlarda başlayan aşkını konu alır. Uzak yerlerde yıllara kavuşmayı bekleyen aşıkların, kavuştukları gece yeniden yollarının ayrılması üzerine kurulu olan hikaye, yıllar sonra tekrar bir araya gelmeleri ile hareketlenir. Dizi konusu ve işlenişi ile izleyiciden tam not aldı.

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in yazdığı dizi, pazartesi akşamlarının favorisi olacak şekilde ilerliyor. Çarpıcı hikayesi ile gönüllerde taht kuran dizinin gelecek bölümleri merakla bekleniyor.

Sefirin Kızı Nerede Çekiliyor?

Dizideki manzara sahneleriyle de ilgi çeken dizi Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekimleri devam eden dizinin zaman zaman yurt dışı çekimleri de gerçekleşiyor. Dizinin ilk bölümün Karadağ Cumhuriyeti'nde çekilmiştir.

Konusu, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciye kendini sevdiren dizi çekim yerleri ve manzaraları ile de merak uyandırmıştır.

Sefirin Kızı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sefirin kızı dizisi başarılı oyuncu kadrosun ile de izleyicinin dikkatlerinin çekiyor. Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı dizi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosu şu şekildedir.