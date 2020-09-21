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- 21 Eyl 2020 - 19:15 G: 21 Eyl 2020 - 19:35

Ankara'da Koronavirüste Bu Haritayı Görenler Ağzı Açık Bakıyor! Öyle Bir Hal Aldı ki, 50 Yıldır Yaşayan Bile Tanıyamaz Oldu!

Ankara'da koronavirüste harita çok kötü bir hal almış durumda. Pazartesi gününden itibaren güncellenen Hayat Eve Sığar uygulaması Ankara ilçeleri koronavirüs tablosunda son durum görenleri korkuyor. Peki, Ankara'da bu durum ne zamana kadar devam edecek? İlçe ilçe Ankara'daki durum nasıl? İşte o koronavirüs tablosu ve tüm ilçeler...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan verilerle birlikte halk bir nebze rahatlamış olsa da; harita verileri hala can sıkıyor. Sağlık Bakanı Koca'nın dediğine göre, söz konusu verilerde 10 güne kadar düşüşler görülmeye başlayacak. Ankara'da güncel durumu ilçe ilçe galerimizde sizler için paylaşıp, analizler ve son durumla ilgili bilgi aktarımında bulunduk. 

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin merkez üslerinden biri olan Ankara'da tablo hiç iç açıcı değil. Sincan / Çankaya / Keçiören ilçelerinde durum ciddi anlamda vahim.

21 Eyl 2020 - 19:15 Ankara- Yaşam

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