Masterchef'te Böyle Rezillik Bugüne Dek Görülmedi! Mehmet Şef İlk Kez Böyle Çıldırdı... Yarışmacı Yaptığı Hareketle Milyonlardan Eleştiri Aldı

Masterchef Türkiye; büyük bir heyecanla devam ediyor. Heyecanla devam ederken, artık programda yaşanan olaylar, yapılan yemeklerin önüne geçmiş durumda. İzleyenler söz konusu yarışmanın yemek konseptinden çıkarak artık kavga, dövüş, hile, hurda konseptiyle ilerlediğini; yarışmacıların kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söylüyor. Hoş, bu akşam yaşanan olay da; bunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Masterchef Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yaşanan olay karşısında şefler ve izleyenlerin nutku tutuldu.