Masterchef'te Böyle Rezillik Bugüne Dek Görülmedi! Mehmet Şef İlk Kez Böyle Çıldırdı... Yarışmacı Yaptığı Hareketle Milyonlardan Eleştiri Aldı
Ekranların en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye'de bugüne kadar böylesine büyük bir rezillik yaşanmamıştı. Milyonlarca izleyen Twitter üzerinden söz konusu rezilliğe tepki gösterirken, Mehmet Şef ise; ilk kez böyle görüldü. İşte o anlar ve yaşanan tüm olaylar!
Masterchef Türkiye; büyük bir heyecanla devam ediyor. Heyecanla devam ederken, artık programda yaşanan olaylar, yapılan yemeklerin önüne geçmiş durumda. İzleyenler söz konusu yarışmanın yemek konseptinden çıkarak artık kavga, dövüş, hile, hurda konseptiyle ilerlediğini; yarışmacıların kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söylüyor. Hoş, bu akşam yaşanan olay da; bunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Masterchef Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yaşanan olay karşısında şefler ve izleyenlerin nutku tutuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.