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- 22 Eyl 2020 - 18:52 G: 22 Eyl 2020 - 18:59

Demet Akalın Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Paylaştığı Fotoğrafla Milyonlardan Mesaj Aldı... İşte o paylaşım!

Binlerce kişi o fotoğrafa ve açıklamaya yorum yaptı. Sosyal medyayı çok sık bir şekilde kullanan ve sosyal medyayı çok sık bir biçimde takip eden sevilen sanatçı Demet Akalın fotoğrafının altına düştüğü açıklama ile adeta kırdı geçirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çok sevilen ve beğenilerek takip edilen ünlü sanatçı Demet Akalın kendisine ait bir hesabında paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı salladı.

Adeta ‘’Kraliçe Tahtında’’ dedirttiren fotoğrafını Instagram isimli uygulamada paylaştı. Aktif kullanıcı olan Demet Akalın düştüğü notta ise ‘’İnsan mısın be kızım’’ yazdı ve nazar boncuğu emojisi bıraktı. Sevenleri ise fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum attı.

22 Eyl 2020 - 18:52 - Yaşam

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