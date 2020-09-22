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22 Eyl 2020 - 18:52

Demet Akalın Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Paylaştığı Fotoğrafla Milyonlardan Mesaj Aldı... İşte o paylaşım!

Binlerce kişi o fotoğrafa ve açıklamaya yorum yaptı. Sosyal medyayı çok sık bir şekilde kullanan ve sosyal medyayı çok sık bir biçimde takip eden sevilen sanatçı Demet Akalın fotoğrafının altına düştüğü açıklama ile adeta kırdı geçirdi.