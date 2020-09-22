Kurtlar Vadisi Resmen Başlıyor! O İsim Gidip Necati Şaşmaz'la Görüştü... Tarih Verildi! Milyonlara Müjde

Ülkemizde en çok izlenen ve beğenilen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi tekrar yayınlanmaya başlayacak. Polat Alemdar olarak tanınan oyuncu Necati Şaşmaz ve Beyaz TV ekibinin sevilen sunucusu Tahir Sarıkaya dizinin ekranlara dönüş tarihini net bir şekilde açıkladı.

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen ilk günkü heyecanını koruyan ve sevilen Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu olan Necati Şaşmazdan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Gerek oyuncu kadrosu gerekse gerilimin bir dakika eksik olmadığı Kurtlar Vadisi dizisi milyonları ekranlara kilitlemeye devam edecek.