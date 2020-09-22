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- 22 Eyl 2020 - 18:59 G: 22 Eyl 2020 - 19:38

Kurtlar Vadisi Resmen Başlıyor! O İsim Gidip Necati Şaşmaz'la Görüştü... Tarih Verildi! Milyonlara Müjde

Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan ve milyonların hayran olduğu kişi Polat Alemdar olarak tanınan oyuncu Necati Şaşmaz’dan hayranlarını sevinçten uçuracak bir paylaşım geldi. Kurtlar Vadisi ile adını milyonlara duyuran Necati Şaşmaz isimli sevilen oyuncu öyle bir paylaşım yaptı ki herkes şok oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ülkemizde en çok izlenen ve beğenilen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi tekrar yayınlanmaya başlayacak. Polat Alemdar olarak tanınan oyuncu Necati Şaşmaz ve Beyaz TV ekibinin sevilen sunucusu Tahir Sarıkaya dizinin ekranlara dönüş tarihini net bir şekilde açıkladı.

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen ilk günkü heyecanını koruyan ve sevilen Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu olan Necati Şaşmazdan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Gerek oyuncu kadrosu gerekse gerilimin bir dakika eksik olmadığı Kurtlar Vadisi dizisi milyonları ekranlara kilitlemeye devam edecek.

22 Eyl 2020 - 18:59 Ankara- Gündem

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