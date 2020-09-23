Ankara'da Elektrik Abonelik Ücreti Kaç TL 2020? Ankara'da Elektrik Faturası Nasıl Üzerine Alınır? Tüm Detaylar...

Ankara'da evinde elektrik kullanacak vatandaşların öncelikle faturayı üstlerine almaları gerekmektedir. Ankara ilinde elektrik açtırmak isteyen vatandaşların Enerjisa Başkent kurumundan başvuru yapması gerekir. Enerjisa Başkent'e abonelik için başvuru yapan vatandaşların elektriği sözleşmenin imzalanmasından sonra yaklaşık 3 gün içinde açılır.

Ankara'da elektrik açtıracak olan vatandaşların ilgili kuruma gerekli belgelerle gitmesi gerekir. Belgelerin eksik olması durumunda abonelik işlemleri tamamlanmaz. Elektrik aboneliği açtırmak isteyen kişilerin tabu ya da kira kontratı ile beraber, elektrik sayaç numarasını da Enerjisa Başkent'e bildirmeleri gerekir. Sayaç numarası üzerinden oturduğu adres bulunan vatandaşlar abonelik işlemlerini kolayca halleder. Bunlarla beraber kimlik belgesi, zorunlu deprem sigortası poliçesi ve IBAN numarası da gerekli belgeler arasındadır. Gerekli belgelerin tamamlanması ve güvence bedelinin yatırılması ile abonelik açtırma işlemi tamamlanmış olur.

Ankara'da Elektrik Aboneliği Ücreti

Ankara'da 2020 yılı güncel elektrik aboneliği açtırma ücreti 198 TL'dir. Abonelik açtırmak için ödenen bu ücret güvence bedeli, kesme-bağlama bedeli ve damga vergisini içermektedir. Enerjisa kurumunda elektrik aboneliği için hazırlanacak sözleşmenin imzalanması için gerekli ücretin yatırılması şarttır. Kurum başvurularında direkt ödenebilen ücret, müşteri hizmetleri üzerinden yapılan başvurularda banka hesabına da yetırılabilir. Abonelik açtırırken yatırılan ücret, taşınma vb. bir durumda elektrik aboneliği sonlandırılırken geri alınır.

Ankara'da Elektrik Aboneliği İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ankara'da elektrik aboneliği işlemleri Enerjisa firması tarafından yapılmaktadır. Enerjisa firmasının müşteri hizmetlerine başvuru yapılabileceği gibi direk kuruma gidilerek de başvuru yapılabilir. Kuruma giderek başvuru yapacak vatandaşların online olarak randavu alması ve beklemeden abonelik açtırma işlemini tamamlaması da mümlündür. Abonelik açtırma işlemi müşteri hizmetleri aranarak yapılsa da sözleşmeyi imzalamak için kuruma gitmek gereklidir.

Ankara'da abonelik işlemlerinin eve taşınmadan önce yapılması vatandaşlar için oldukça önemlidir. Sözleşmeden sonraki 3 ya da 5 gün içinde elektrik açma işlemi gerçekleştiği için, taşındığı gün başvuru yapan vatandaşlar mağduriyet yaşayabilirler.