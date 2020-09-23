Ankara'da Koronavirüs Patlamış, Rekor Kırmıştı! "Hastaneler Hastalarla Dolu" Ankara Valisi'nden Öyle Bir Açıklama Geldi ki; Halk Nefes Aldı!

Ankara Valisi Vasip Şahin de; yine tüm Ankara halkını yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla birlikte Ankara'da Sincan'dan Pursaklar'a; Çankaya'dan Keçiören'e tüm ilçelerin sonuç çıkarması ve ona göre hareket etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla birlikte, Tüm Dünya'yı etki altına alan Covid-19 pandemisiyle mücadele çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının hızla yükseliş gösterdiği bu günlerde de salgına karşı çok önemli bir mücadele vermekte. Atatürk Havalimanı yerleşkesi üzerine inşa edilen ve 31 Mayıs 2020'de hizmete açılan söz konusu hastane bugüne kadar binlerce hastaya hizmet vererek, Dünya'da adını duyurdu.