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- 23 Eyl 2020 - 20:04 G: 23 Eyl 2020 - 20:37

Ankara'da Koronavirüs Patlamış, Rekor Kırmıştı! "Hastaneler Hastalarla Dolu" Ankara Valisi'nden Öyle Bir Açıklama Geldi ki; Halk Nefes Aldı!

Ankara'da koronavirüs patlamış ve rekor kırmıştı. Son 35 günlük sürede vaka sayılarında tırmanış oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmiş, hemen hemen her ilçede çok riskli durumlar oluşmuştu. Alınan son dakika haberiyle birlikte Prof. Dr. Murat Dilmener; Acil Durum Hastanesi'nin bağlı olduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi tarafından hastanelerin koronavirüs hastalarıyla dolu olduğunu söylemesiyle ilgili herkesi ilgilendiren çok kritik açıklamalar yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara Valisi Vasip Şahin de; yine tüm Ankara halkını yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla birlikte Ankara'da Sincan'dan Pursaklar'a; Çankaya'dan Keçiören'e tüm ilçelerin sonuç çıkarması ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla birlikte, Tüm Dünya'yı etki altına alan Covid-19 pandemisiyle mücadele çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının hızla yükseliş gösterdiği bu günlerde de salgına karşı çok önemli bir mücadele vermekte. Atatürk Havalimanı yerleşkesi üzerine inşa edilen ve 31 Mayıs 2020'de hizmete açılan söz konusu hastane bugüne kadar binlerce hastaya hizmet vererek, Dünya'da adını duyurdu.

23 Eyl 2020 - 20:04 Ankara- Yaşam

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