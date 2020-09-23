Masterchef Jürisi Mehmet Şef "Yeter Artık" Dedi ve Kriz Geçirdi! O Anlar Bir Saniye Olsun Akıldan Çıkmıyor... Yarışmacıyı Öyle Bir Kovdu ki Ekran Başındakiler Utandı!
TV8 Ekranlarında birkaç sezondur yayınlanmakta olan Masterchef programında bir saniye olsun akıldan çıkmayan anlar vardı. Bu anlardan biri de; Mehmet Şef'in son noktasına gelerek, yarışmacıyı kovması olarak kendini gösteriyordu. Bugün sosyal medyanın gündemine düşen söz konusu olayda; binlerce kişi yarışmacının yerine utandığını iletti. İşte o olay...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef'te yaşanan o anlar bir an olsun zihinlerden çıkmıyor. Saygısızlık eden bir yarışmacıya katlanamayan Mehmet Şef, sabredemedi ve yeter artık diyerek yarışmacıyı stüdyodan direkt olarak kovdu.
Mehmet Şef'in sinirli hallerine artık hem izleyenler, hem Masterchef yarışmacıları hem de diğer jüriler alıştı. Fakat bugüne kadar hiç görülmemiş bir Mehmet Şef siniri görüldü. Saygısızlığa bir an olsun katlanamayan Mehmet Şef; sabredemedi ve sonunda patladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.