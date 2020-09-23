Ankara'da Koronavirüste Son Noktaya Gelindi! Çok Kritik 1 Hafta Başladı. Türkiye'de Tek Burada Var! Alarmlar Çalıyor, Sağlık Bakanı Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; gün gün koronavirüs Türkiye verilerini açıklamaya devam ediyor. Ankara'da koronavirüse değinen Koca; kritik 1 haftayla ilgili bilgi aktarımında bulunarak tüm Ankara halkına çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün verileri açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre 23 Eylül 2020 verilerine göre; bugün 112.102 test yapıldı, 1.767 kişi pozitif çıktı, 72 kişi vefat etti ve 1.027 kişi iyileşti. Toplam olarak 9.608.370 test yapıldı. 308.069 kişiye tanı koyuldu, 7.711 kişi vefat etti ve 270.723 kişi iyileşti. Ankara ile ilgili durum ise karışık!