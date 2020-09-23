Ankara'da Koronavirüste Son Noktaya Gelindi! Çok Kritik 1 Hafta Başladı. Türkiye'de Tek Burada Var! Alarmlar Çalıyor, Sağlık Bakanı Açıkladı!
Ankara'da koronavirüste son noktaya gelindi. Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan bilgilere göre çok kritik 1 hafta başladı.Şehrin tamamında bu noktada alarm çalmaya başladı. Bu son 1 hafta; tüm Ankara için hayati önem taşıyor. Ankara'nın yanı sıra Kayseri ve Mersin için de oldukça önemli.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; gün gün koronavirüs Türkiye verilerini açıklamaya devam ediyor. Ankara'da koronavirüse değinen Koca; kritik 1 haftayla ilgili bilgi aktarımında bulunarak tüm Ankara halkına çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün verileri açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre 23 Eylül 2020 verilerine göre; bugün 112.102 test yapıldı, 1.767 kişi pozitif çıktı, 72 kişi vefat etti ve 1.027 kişi iyileşti. Toplam olarak 9.608.370 test yapıldı. 308.069 kişiye tanı koyuldu, 7.711 kişi vefat etti ve 270.723 kişi iyileşti. Ankara ile ilgili durum ise karışık!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.