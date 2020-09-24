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- 24 Eyl 2020 - 19:33 G: 24 Eyl 2020 - 19:41

Ankara'da Koronavirüsle İlgili En Ciddi Açıklama Geldi! Kitle Bağışıklığı Herkesi Şok Etti! Vali Çıktı ve Hem Şiddete Hem Koronaya Dair Bilgiler Verdi! Tam 25 İlçe...

Vasip Şahin koronivirüsün Ankara’daki durumuna ilişkin ‘’Son bir haftada vaka artış hızımızda düşüş var’’ diyerek yüreklere su serpti. Ankara ili için yapılan ‘’Türkiye’nin Wuhan’ı oldu’’ yorumlarına karşı Ankara Valisi Vasip Şahin son derece önemli açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüsle ilgili en ciddi açıklama geldi. Kitle Bağışıklığı açıklaması herkesi şoka soktu. Ankara Valisi Çıktı ve öyle açıklamalar yaptı ki...

Basın mensubu ve gazetecilerin merak edilen sorularına cevap veren Vasip Şahin ‘’Tüm ilçelerde denetmeler yapıyoruz’’ diyerek sözlerine başladı.

24 Eyl 2020 - 19:33 - Yaşam

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