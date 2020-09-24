Ankara'da Koronavirüsle İlgili En Ciddi Açıklama Geldi! Kitle Bağışıklığı Herkesi Şok Etti! Vali Çıktı ve Hem Şiddete Hem Koronaya Dair Bilgiler Verdi! Tam 25 İlçe...

Ankara'da koronavirüsle ilgili en ciddi açıklama geldi. Kitle Bağışıklığı açıklaması herkesi şoka soktu. Ankara Valisi Çıktı ve öyle açıklamalar yaptı ki...

Basın mensubu ve gazetecilerin merak edilen sorularına cevap veren Vasip Şahin ‘’Tüm ilçelerde denetmeler yapıyoruz’’ diyerek sözlerine başladı.