24 Eyl 2020 - 20:25 Güncelleme: 24 Eyl 2020 - 20:29
Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Görenleri Şaşırttı! Takipçilerine Büyük Müjde, Herkese Seslendi!
Sevenlerinin milyonları aştığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında iyi haber sonunda küçük kızı Yasmin Erbil sayesinde sevenleri ile paylaşıldı.
Mehmet Ali Erbil uzun yıllar boyunca kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etmiş sonrasında, banyoda düştüğü esnada bu hastalığı nüksetmiştir. Kaçış sendromu olarak bilinen bu hastalık çok tehlikelidir. Kılcal damarlarda bulunan sıvının damarlar üzerine geçerek bireyin yaşamını oldukça zorlaştıran oldukça zor bir hastalıktır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.