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- 24 Eyl 2020 - 20:25 G: 24 Eyl 2020 - 20:29

Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Görenleri Şaşırttı! Takipçilerine Büyük Müjde, Herkese Seslendi!

Sevenlerinin milyonları aştığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında iyi haber sonunda küçük kızı Yasmin Erbil sayesinde sevenleri ile paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil uzun yıllar boyunca kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etmiş sonrasında, banyoda düştüğü esnada bu hastalığı nüksetmiştir. Kaçış sendromu olarak bilinen bu hastalık çok tehlikelidir. Kılcal damarlarda bulunan sıvının damarlar üzerine geçerek bireyin yaşamını oldukça zorlaştıran oldukça zor bir hastalıktır.

24 Eyl 2020 - 20:25 Ankara- Gündem

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