Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Görenleri Şaşırttı! Takipçilerine Büyük Müjde, Herkese Seslendi!

Mehmet Ali Erbil uzun yıllar boyunca kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etmiş sonrasında, banyoda düştüğü esnada bu hastalığı nüksetmiştir. Kaçış sendromu olarak bilinen bu hastalık çok tehlikelidir. Kılcal damarlarda bulunan sıvının damarlar üzerine geçerek bireyin yaşamını oldukça zorlaştıran oldukça zor bir hastalıktır.