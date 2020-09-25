Ankara'da Koronavirüste Herkesi Titreten O Gün Başladı! Bugünden İtibaren Herkes Büyük Risk Altında! Hastanelerde Yer Kalmayacak, Uzmanlar Açıkladı
Ankara'da koronavirüste herkesi titreten, korku yayan o gün başladı. Bugünden yani 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren herkes çok büyük risk altında olabilir. Uzmanlar, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaparken, özellikle Ankara halkının çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdiler ve o dikkat edilmesi gereken noktaları bir bir sıraladılar.
Koronavirüste yaklaşık olarak 36 - 40 günlük süre içerisinde oldukça zor bir süreden geçmekte olan Ankara; bugün çok farklı bir tehlikeyle karşı karşıya. 25 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uzman açıklamalarına göre 5 milyon nüfusa sahip Ankara çok büyük risk altında. İşte tüm detaylar...
Ankara'da koronavirüste herkesi titreten gün bugün. Tam 1 aydır, uzmanların sürekli olarak "gelecek... gelecek..." diyerek açıkladığı tarihe sonunda girildi. Ankara'nın 25 ilçesinde de; hastaneler bu vesileyle tıklım tıklım dolabilir. Bunun için uzmanlar çok önemli açıklamalar altına imza attılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.