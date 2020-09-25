Ankara'da Koronavirüste Herkesi Titreten O Gün Başladı! Bugünden İtibaren Herkes Büyük Risk Altında! Hastanelerde Yer Kalmayacak, Uzmanlar Açıkladı

Koronavirüste yaklaşık olarak 36 - 40 günlük süre içerisinde oldukça zor bir süreden geçmekte olan Ankara; bugün çok farklı bir tehlikeyle karşı karşıya. 25 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uzman açıklamalarına göre 5 milyon nüfusa sahip Ankara çok büyük risk altında. İşte tüm detaylar...

Ankara'da koronavirüste herkesi titreten gün bugün. Tam 1 aydır, uzmanların sürekli olarak "gelecek... gelecek..." diyerek açıkladığı tarihe sonunda girildi. Ankara'nın 25 ilçesinde de; hastaneler bu vesileyle tıklım tıklım dolabilir. Bunun için uzmanlar çok önemli açıklamalar altına imza attılar.