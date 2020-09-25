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25 Eyl 2020 - 22:39

Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep'i Kırmızı Oda Doktor Hanım (Binnur Kaya) İyileştirecek! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor...

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda tek bir bölümde birleşiyor. Yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanında görülenler, izleyenleri son derece heyecanlandırdı. Zira, söz konusu dizide, Kırmızı Oda dizisinin başrolü Doktor Hanım, Zeynep'i iyileştirmeye çalışıyor. İşte Türk televizyon tarihinde ilk kez yaşanacak o olay...