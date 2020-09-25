Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep'i Kırmızı Oda Doktor Hanım (Binnur Kaya) İyileştirecek! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor...
Ekranların en sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda tek bir bölümde birleşiyor. Yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanında görülenler, izleyenleri son derece heyecanlandırdı. Zira, söz konusu dizide, Kırmızı Oda dizisinin başrolü Doktor Hanım, Zeynep'i iyileştirmeye çalışıyor. İşte Türk televizyon tarihinde ilk kez yaşanacak o olay...
Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı izleyenlerle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesi olan söz konusu dizide; "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" Sorusunun cevabı aranıyor. Bu noktada ise; 13. bölümde Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya devreye giriyor. İşte o muhteşem anlar!
TV8 ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin, yeni yayınlanan bölümünde konuk oyuncu olarak Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı; Binnur Kaya'nın olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.