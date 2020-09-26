Ankara'da Marketler Kaçta Açılıyor 2020? Kaçta Kapanıyor?

Türkiye genelinde hizmet veren Migros, Bim, A101 vb. süpermarketlerin çalışma saatleri değişmiştir. Koranavirüse karşı önlemlerin alındığı bu süreçte, süpermarketler de alınan tedbirlerden etkilenmiştir. Çalışma saatlerini kendi dinamiklerine göre belirleyen süpermarketler yayınlanan genelgeye göre en geç 9'da kapatmak zorundadır. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan biri olan market açılış kapanış saatlerinin değiştirilmesi ile beraber, marketlere bir takım hijyen kuralları da getirilmiştir. Bu süreçte marketler tam kapasite müşteri de alamayacak. Süreçle ilgili olarak yapılan bir takım değişiklikler Türkiye genelinde hizmet veren marketleri etkilediği gibi Ankara'nın yerel marketlerini de etkilemiştir.

Marketlerin açılış saatleri 08.30 olarak belirlenirken kapanış saatleri ise 21.00 olmuştur. Süpermarketlerin tamamında uygulamada olan bu çalışma saatleri Ankara'nın bazı yerel marketlerinde biraz daha farklı uygulanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri için eve alışveriş uygulaması yapması ile ilgili olarak bazı yerel marketlerin kapanış saati 22.00'dır. Bununla birlikte birçok süpermarket genelgede belirtilen saatler dışında hizmet vermemektedir. Ankara'nın yerel marketlerinin çoğu da sabah 08.30 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir.

2020 yılında yaşanan Koronavirüs salgını sebebi ile sosyal hayatta birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Birçok işletme biçimi ile birlikte süpermarketlerin çalışma saatlerinde de değişiklik olmuştur. Koronavirüsün yeniden yükselmekte olduğu bugünlerde marketlerin çalışma saatleri sabit olmakla beraber, ilerleyen günlerde çalışma saatlerinde azaltma da görülebilir.

Ankara'da Marketlerin Açılış ve Kapanış Saati Değişecek Mi?

Koronavirüs vakalarının yükselmeye devam ettiği bugünlerde Ankara'da market açılış ve kapanış saatlerinde bir değişiklik olması beklenmiyor. Yayınlanan genelgede belirtildiği üzere yurt genelinde tüm il ve ilçelerdeki marketlerin açılış ve kapanış saatleri sabit olacak. Sabah 08.30'da açılışı yapılan marketlerin akşam 21.00'da kapatılmasının belirtildiği genelgenin geçerliliği devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelde vakaların azalmasına ve sürecin atlatılmasına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte şuan yaşanan süreçte böyle bir değişim beklenmiyor.