Kırmızı Oda Yayından Kaldırılabilir! Psikologlar Açıklama Yaptı, Acun Ilıcalı'dan Açıklama Bekleniyor... RTÜK Harekete Geçti mi?

Bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı bir şekilde yükselen dizide; yayından kaldırmayı gerektirecek net bir sebep olduğu düşünülmese de; psikologlar tarafında çok ciddi açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara göre, dizi yanlışlarla dolu.

TV8 ekranlarının yeni favori dizisi olan Kırmızı Oda; yoğun eleştiri aldı. Gerçek bir psikoterapi seansıyla ilgisi olmadığı ifade edildi.