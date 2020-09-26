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- 26 Eyl 2020 - 19:09 G: 26 Eyl 2020 - 19:37

Kırmızı Oda Yayından Kaldırılabilir! Psikologlar Açıklama Yaptı, Acun Ilıcalı'dan Açıklama Bekleniyor... RTÜK Harekete Geçti mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan, milyonlarca kişi tarafından takip edilmekte olan Kırmızı Oda dizisi; henüz yeni başlayan bir dizi olmasına rağmen reyting rekorları altına imza attı. Bu da; gerek izleyenlerin, gerek bu alanda profesyonel olan kişilerin ilgisini çekmesine sebep oldu. Bugün sosyal medyada psikologlar ve birkaç kişi, diziyle ilgili yoğun eleştiriler yaptı. Eğer bu eleştiriler şikayet dönerse; yayından kaldırma durumu söz konusu olabilir.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı bir şekilde yükselen dizide; yayından kaldırmayı gerektirecek net bir sebep olduğu düşünülmese de; psikologlar tarafında çok ciddi açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara göre, dizi yanlışlarla dolu.

TV8 ekranlarının yeni favori dizisi olan Kırmızı Oda; yoğun eleştiri aldı. Gerçek bir psikoterapi seansıyla ilgisi olmadığı ifade edildi.

26 Eyl 2020 - 19:09 - Yaşam

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