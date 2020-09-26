Kırmızı Oda Yayından Kaldırılabilir! Psikologlar Açıklama Yaptı, Acun Ilıcalı'dan Açıklama Bekleniyor... RTÜK Harekete Geçti mi?
TV8 ekranlarında yayınlanan, milyonlarca kişi tarafından takip edilmekte olan Kırmızı Oda dizisi; henüz yeni başlayan bir dizi olmasına rağmen reyting rekorları altına imza attı. Bu da; gerek izleyenlerin, gerek bu alanda profesyonel olan kişilerin ilgisini çekmesine sebep oldu. Bugün sosyal medyada psikologlar ve birkaç kişi, diziyle ilgili yoğun eleştiriler yaptı. Eğer bu eleştiriler şikayet dönerse; yayından kaldırma durumu söz konusu olabilir.
Bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı bir şekilde yükselen dizide; yayından kaldırmayı gerektirecek net bir sebep olduğu düşünülmese de; psikologlar tarafında çok ciddi açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara göre, dizi yanlışlarla dolu.
TV8 ekranlarının yeni favori dizisi olan Kırmızı Oda; yoğun eleştiri aldı. Gerçek bir psikoterapi seansıyla ilgisi olmadığı ifade edildi.
26 Eyl 2020 - 19:09 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.