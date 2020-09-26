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- 26 Eyl 2020 - 19:33 G: 26 Eyl 2020 - 19:42

İbrahim Tatlıses Ayağa Kalkıp Harekete Geçti! İbo Show'un Fragmanı Paylaşıldı, Milyonlarca Hayranı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Sağlık sorunları sebebiyle çok uzun yıllardır ekranlarda herhangi bir şekilde görülmeyen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla birlikte eski günlere tekrardan dönüp, hayranlarına muhteşem anlar yaşatacak. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan, İbrahim Tatlıses'in özlenen sunumuyla İbo Show'a dair yeni fragman paylaşıldı. İbrahim Tatlıses ise, "çok özledim" açıklamasıyla programı duyurdu ve hayranlarını duygulandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süreden beri sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan ve müzik piyasasından uzak kalmak zorunda kalan İbrahim Tatlıses, bomba gibi geri dönüyor. Tam 9 yıllık aradan sonra Star TV ekranlarında İbo Show başlıyor! İbrahim Tatlıses, çok özlediğini belirterek fragmanı paylaştı ve hayranlarını heyecanlandırdı. İmparator lakaplı Tatlıses'in sevenleri sosyal medyayı ayaklandırdı. İşte İbo Show'un o fragmanı: (Fragmandan sonra detaylar için diğer sayfaya geçiniz)

İbo Show resmen başlıyor! Son fragman da yayınlandı... Detaylar diğer sayfada!

26 Eyl 2020 - 19:33 Ankara- Yaşam

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