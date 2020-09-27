Ankara Halkına Yurt Dışından Koronavirüs Uyarısı Geldi! Sağlık Bakanı da Açıklama Yaptı... Tüm Ankara'yı Mahalle...
Ankara halkına yurt dışından, İngiltere'den uyarı geldi. Koronavirüste yükselişini hızla devam ettirmekte olan Ankara ile ilgili olarak yapılan açıklama halkı çok korkuttu. Bunun ardından bugün Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları da eklenince...
Ankara'da koronavirüs yükselişini ne yazık ki devam ettiriyor. Bir süre stabil süreç yakalansa da; Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göz atıldığında ciddi anlamda yükseliş olduğu renk değişimleri aracılığıyla fark ediliyor. Hemen hemen her yer maviyken, bugün her yer kırmızı olmuş durumda. İşte Ankara halkını derinden ilgilendiren o yurt dışı açıklaması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eklemeleri:
Ankara'ya, yurt dışından; İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan uyarı geldi. Söz konusu uyarıya göre çok dikkat edilmesi gereken bir konu var:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.