İş Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İş Bankası Ankara Çalışma Saatleri 2020

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası'nın açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşların kredi çekme, para transferi ya da çeşitli ödemelerini gerçekleştirdiği İş Bankası'nın çalışma saatleri merak ediliyor. Pek çok sebeple kullanılan bankanın çalışma saatleri gün içindeki işlerin planlanması açısından ve bankada çok uzun süre beklememek için önemli bir ayrıntı olmaktadır.

İş Bankası'nın açılış saati sabah 09.00'dır. Bankada uzun süre beklemeden, sabah açılır açılmaz işlerini halletmek isteyen vatandaşların merak ettiği açılış saati 09.00 olmakla beraber tüm Türkiye'de aynıdır. Bankanın açılış saati illere ya da şubelere göre değişmemektedir. Sabah erken saatlerde açılan bankanın kapanış saati ise 17.00'dır. İş bankası çalışanlarının akşam 17.00'da mesaileri biter. Bu çalışma saatleri hafta içi mesaisi için geçerlidir. İş Bankası cumartesi ve pazar günleri hizmet vermez.

İş Bankası Öğle Arası Hangi Saatler Arasındadır?

İş Bankası çalışma saatleri tüm ülkede aynı ve sabit olmakla beraber sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında 1 saatlik yemek molası bulunur. İş Bankası öğle molası 12.30 ile 13.30 arasında gerçekleşir. Bu saatlerde banka kapalı olur ve işlem yapılamaz.

İş Bankası Resmi Ve Dini Bayramlarda Açık Mıdır?

İş Bankası hafta sonları dışında özel günlerde ve bayramlarda da hizmet vermez. İş Bankası'nın hizmet vermediği özel günler şu şekildedir.

· 1 Ocak Yılbaşı

· 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

· 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

· 30 Ağustos Zafer Bayramı

· 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

· Ramazan Bayramı

· Kurban Bayramı

İş Bankası Çalışma Saatleri Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Değişmiş Midir?

İş Bankası Koronavirüsle mücadele kapsamında değişiklik göstermiştir. Türkiye Bankalar Birliği'nin ortak kararı ile salgınla mücadele sürecinde İş Bankası saat 12.00'da açılmıştır. Kapanış saati değişmeyen bankanın salgına yönelik önlem alınan süreçte çalışma saatleri 5'e düşmüştür.