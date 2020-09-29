Ankara'da Koronavirüs Netice Verdi! Sağlık Bakanı Koca O Verileri İlk Kez, Böylesine Paylaştı! Son Çağrıyı Yaptı İşte O İlçelerin Son Hali
Ankara'da koronavirüs netice verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ilk kez o verileri paylaşarak tüm Ankara halkını ilgilendiren önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yaptığı bilgilendirmelerde sadece Ankara odaklı olmayan Fahrettin Koca, aynı zamanda Türkiye geneliyle ilgili de açıklamalar gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün düzenli olarak Ankara'da koronavirüs verilerine dair açıklamalar altına imza atıyor. Bugünkü yaptığı açıklamayı daha önce herhangi bir şekilde yapmayan Koca; ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde bilgiler verdi. Peki, Sağlık Bakanı Koca ne dedi? Ankara'da ilçelerin son durumu ne? İşte tüm merak edilenler ve detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 29 Eylül 2020 güncel verilerini paylaştı ve her zaman yaptığı gibi, verilerden sonra açıklama altına imza attı. Bu açıklaması diğerlerinden farklı olan Koca'nın her kelimesi altın niteliğinde önem taşıyor. İşte veriler ve Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar: Son olarak da; Ankara ilinin son durumunu sizlerle paylaşacağız.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.