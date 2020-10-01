Ankara'da Koronavirüste Yeni Dönem Başladı! Tablo Ortaya Çıkınca Her Şey Köklüce Değişti, Tüm Vatandaşların Bilmesi Gerekiyor; Cezası Var!
Ankara'da koronavirüs etkilerini devam ettiriyor. Türkiye'de vaka yoğunluğu düşüş eğilimi gösterirken, Ankara'da da durum aynı şekilde. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre, Ankara'da vaka yoğunluğu çok yüksek oranda düşüş gösterdi. Bununla birlikte yeni tedbirler alındı. İşte o tedbirler...
Ankara'da koronavirüs tablosu her geçen gün kötüye gidiyordu. Ta ki 1 hafta önceye kadar. Ankara'da tam 1 haftadır çok hızlı bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Bunun sebebi ise bir dönem İstanbul'u dahi geçen Ankara'nın, olayı ciddiye alıp halk tarafında yoğun güvenlik önlemleri alınması oluyor.
İçişleri Bakanlığı; koronavirüste önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında; vaka yoğunluğunun bir tık daha düşeceği düşünülüyor. Peki koronavirüste alınan yeni önlemler neler? İşte açıklanan o önlemler ve tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.