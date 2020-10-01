Ankara'da Koronavirüste Yeni Dönem Başladı! Tablo Ortaya Çıkınca Her Şey Köklüce Değişti, Tüm Vatandaşların Bilmesi Gerekiyor; Cezası Var!

Ankara'da koronavirüs tablosu her geçen gün kötüye gidiyordu. Ta ki 1 hafta önceye kadar. Ankara'da tam 1 haftadır çok hızlı bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Bunun sebebi ise bir dönem İstanbul'u dahi geçen Ankara'nın, olayı ciddiye alıp halk tarafında yoğun güvenlik önlemleri alınması oluyor.

İçişleri Bakanlığı; koronavirüste önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında; vaka yoğunluğunun bir tık daha düşeceği düşünülüyor. Peki koronavirüste alınan yeni önlemler neler? İşte açıklanan o önlemler ve tüm detaylar!