Kömür ve Yakacak Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır 2020? Ankara Kömür ve Yakacak Yardımı nasıl nereden Alınır?

Yakacak yardımları aile ve sosyal politikalar bakanlığı web sayfasında "Aile Yardımları" başlığı altında yer almıştır. Yakacak Yardımları İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardım sağlanmaya devam ediyor. Kömür ve yakacak yardımları bunlardan biridir. Yardım almak için bazı koşullara sahip olmanız gerekir. Geliri ve Sigortası bulunan vatandaşlara kömür yardımı yapılmamaktadır.

Yakacak yardımına Kimler Nasıl Başvurur

18 yaş üstü aile bireyi E.devlet üzerindende Başvuru yapılmaktadır. Yakacak yardımı başvuru ekranı için TIKLAYINIZ.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler için yardım yapılır. Başvuru T.C Kimlik kartıyla ilgili yere yapılır.

Yakacak Yardımı Miktarı nedir Ne zaman Verilir?

Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir. Yılda bir kez kış dönemi öncesi Türkiye Kömür işletmesinden temin edilen sosyal yardım kömürü, Genel Müdürlük tarafından en az 500 kg ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır.