Ankara'da Koronavirüste Çok Sıcak Gelişme! O İlçelerde Gerileme Sağlandı, İlk Kez Yaşandı... Sağlık Bakanı Koca Tek Tek Açıkladı! İşte o ilçeler ve son durum
Ankara'da koronavirüs vakalarında inişli - çıkışlı tablo devamlılığını sürdürüyor. Bundan yaklaşık olarak 1 hafta 10 gün önce, koronavirüs Türkiye'de rekor kıran Ankara, bugünlerde düşüş eğilimini büyük bir hızla devam ettirirken, Sağlık Bakanı Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı düşüş açıklaması gerçek oldu. Durumun stabil olduğunu ifade eden Koca, yakında düşüşün başlayacağını söyledikten sonra, düşüşler etkili bir şekilde kendini gösterdi. Bir anda bu kadar yüksek vaka sayılarına ulaşılma..
... Bir anda bu kadar yüksek vaka sayılarına ulaşılmasının nedeni olarak ise, hem yurtdışından gelenler, hem yurtiçinden gelenler, hem tedavi amaçlı gelenler, hem de bilinçsiz bireylerin hareketleri olduğu, fakat nüfus seyrelince düşüşlerin başladığı iletildi. Tüm bunlar bir yana Ankara'da koronavirüste çok sıcak bir gelişme meydana geldi. Söz konusu gelişmeyle birlikte o ilçelerde gerileme sağlandı.
Sağlık Bakanı Koca her gün olduğu gibi, bugün de önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Açıklamalarına geçmeden önce Türkiye genelinde son verileri aktardı. Buna göre bugün; toplam olarak 114.857 test yapıldı, 1.442 kişiye tanı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, 1.506 kişi iyileşti. Bu hafta, hastalarda zatürre oranı &6.4 oldu, yatak doluluk oranı %49.3 oldu, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %67,1 oldu. Ventilatör doluluk oranı %32.3 oldu, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat oldu ve filyasyon oranı %99.1 oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.