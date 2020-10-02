Ankara'da Koronavirüste Çok Sıcak Gelişme! O İlçelerde Gerileme Sağlandı, İlk Kez Yaşandı... Sağlık Bakanı Koca Tek Tek Açıkladı! İşte o ilçeler ve son durum

... Bir anda bu kadar yüksek vaka sayılarına ulaşılmasının nedeni olarak ise, hem yurtdışından gelenler, hem yurtiçinden gelenler, hem tedavi amaçlı gelenler, hem de bilinçsiz bireylerin hareketleri olduğu, fakat nüfus seyrelince düşüşlerin başladığı iletildi. Tüm bunlar bir yana Ankara'da koronavirüste çok sıcak bir gelişme meydana geldi. Söz konusu gelişmeyle birlikte o ilçelerde gerileme sağlandı.

Sağlık Bakanı Koca her gün olduğu gibi, bugün de önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Açıklamalarına geçmeden önce Türkiye genelinde son verileri aktardı. Buna göre bugün; toplam olarak 114.857 test yapıldı, 1.442 kişiye tanı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, 1.506 kişi iyileşti. Bu hafta, hastalarda zatürre oranı &6.4 oldu, yatak doluluk oranı %49.3 oldu, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %67,1 oldu. Ventilatör doluluk oranı %32.3 oldu, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat oldu ve filyasyon oranı %99.1 oldu.