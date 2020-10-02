Ankara'da Yeni Dönem Resmen Başladı! Bunu Yapmadan Toplu Taşımaya Binemeyecek... Kişiselleştirme Gerekiyor!
Ankara'da koronavirüs önlemleri hızla devam ediyor. Bu noktada da yeni dönem resmen başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde toplu taşıma araçlarını kullanmakta olan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının tamamıyla zorunlu bir hal aldığını ve bununla birlikte ulaşım kartlarının kişiselleştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Belediye tarafından gelen açıklamada; EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray kullanan tüm vatandaşların HES kodu bulundurmalarının kesinlikle ve kesinlikle zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, HES kodu olmayan vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı da açıklanarak son tarih verildi. Ayrıca; kart kişiselleştirilmesi gerektiği ve diğer tüm detaylar da verilen bilgiler arasında yer aldı. İşte tüm detaylar...
Ankara'da koronavirüs düşüş eğilimine girdi ve bu eğilimin devam ederek, koronavirüsten zaferle ayrılınması bekleniyor. Bunun için ise önlemler çok daha sıkı bir hale getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.