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- 02 Eki 2020 - 22:32 G: 02 Eki 2020 - 22:50

Ankara'da Yeni Dönem Resmen Başladı! Bunu Yapmadan Toplu Taşımaya Binemeyecek... Kişiselleştirme Gerekiyor!

Ankara'da koronavirüs önlemleri hızla devam ediyor. Bu noktada da yeni dönem resmen başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde toplu taşıma araçlarını kullanmakta olan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının tamamıyla zorunlu bir hal aldığını ve bununla birlikte ulaşım kartlarının kişiselleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Belediye tarafından gelen açıklamada; EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray kullanan tüm vatandaşların HES kodu bulundurmalarının kesinlikle ve kesinlikle zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, HES kodu olmayan vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı da açıklanarak son tarih verildi. Ayrıca; kart kişiselleştirilmesi gerektiği ve diğer tüm detaylar da verilen bilgiler arasında yer aldı. İşte tüm detaylar...

Ankara'da koronavirüs düşüş eğilimine girdi ve bu eğilimin devam ederek, koronavirüsten zaferle ayrılınması bekleniyor. Bunun için ise önlemler çok daha sıkı bir hale getirildi.

02 Eki 2020 - 22:32 Ankara- Yaşam

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