Ankara'da Yeni Dönem Resmen Başladı! Bunu Yapmadan Toplu Taşımaya Binemeyecek... Kişiselleştirme Gerekiyor!

Belediye tarafından gelen açıklamada; EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray kullanan tüm vatandaşların HES kodu bulundurmalarının kesinlikle ve kesinlikle zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, HES kodu olmayan vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı da açıklanarak son tarih verildi. Ayrıca; kart kişiselleştirilmesi gerektiği ve diğer tüm detaylar da verilen bilgiler arasında yer aldı. İşte tüm detaylar...

Ankara'da koronavirüs düşüş eğilimine girdi ve bu eğilimin devam ederek, koronavirüsten zaferle ayrılınması bekleniyor. Bunun için ise önlemler çok daha sıkı bir hale getirildi.