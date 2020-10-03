MediaMark'ta Microsoft Xbox Series S ön sipariş başladı! Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series S özellikleri
Türkiyede mediamarkt.com.trde ön siparişe açtı. Xbox Series X ve Xbox Series S olarak iki farklı modelle ön siparişe çıkan oyun platformları 10 Kasım tarihinden itibaren MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.trde stoklarda bulunacak. Xbox Series X 9.299 TLden Series S ise 5.399 TLden ön siparişe sunuluyor.
Avrupanın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt en popüler oyun konsollarından Xboxun son modellerini Türkiyede mediamarkt.com.trde ön siparişe açtı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoftun oyun platformu Xboxun Series X ve Series S modelleri MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.trde 5.399 TLden başlayan fiyatlarla satılacak. Her iki Xbox da 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle MediaMarkt stoklarına girecekken ön siparişte bulunan teknolojiseverlerin yeni Xboxları 10 Kasım tarihinde adreslerine teslim edilecek.
MICROSOFT XBOX X
Şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü Xbox olan Series X 1TB mediamarkt.com.trde 9.299 TLden ön siparişe açıldı. 36 GHz Hızında 8X Çekirdek işlemciye sahip olan Series Xin işlemi hızı ise 24 GB/sn Ham 48 GB/sn olarak açıklanıyor.
MICROSOFT XBOX S
Yeni nesil oyun performansını şimdiye kadarki en küçük Xboxta bulunduran Series S 36 GHz Hızında 8X Çekirdek SMT ile 34 GHz işlemciye sahipken 24 GB/sn Ham 48 GB/sn işlemci hızı sunuyor. Xbox Series S mediamarkt.com.trde 5.399 TLden ön siparişe çıktı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.