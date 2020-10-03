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- 03 Eki 2020 - 10:55 G: 03 Eki 2020 - 10:56

MediaMark'ta Microsoft Xbox Series S ön sipariş başladı! Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series S özellikleri

Türkiyede mediamarkt.com.trde ön siparişe açtı. Xbox Series X ve Xbox Series S olarak iki farklı modelle ön siparişe çıkan oyun platformları 10 Kasım tarihinden itibaren MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.trde stoklarda bulunacak. Xbox Series X 9.299 TLden Series S ise 5.399 TLden ön siparişe sunuluyor.

Avrupanın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt en popüler oyun konsollarından Xboxun son modellerini Türkiyede mediamarkt.com.trde ön siparişe açtı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoftun oyun platformu Xboxun Series X ve Series S modelleri MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.trde 5.399 TLden başlayan fiyatlarla satılacak. Her iki Xbox da 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle MediaMarkt stoklarına girecekken ön siparişte bulunan teknolojiseverlerin yeni Xboxları 10 Kasım tarihinde adreslerine teslim edilecek.

MICROSOFT XBOX X

Şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü Xbox olan Series X 1TB mediamarkt.com.trde 9.299 TLden ön siparişe açıldı. 36 GHz Hızında 8X Çekirdek işlemciye sahip olan Series Xin işlemi hızı ise 24 GB/sn Ham 48 GB/sn olarak açıklanıyor.

MICROSOFT XBOX S

Yeni nesil oyun performansını şimdiye kadarki en küçük Xboxta bulunduran Series S 36 GHz Hızında 8X Çekirdek SMT ile 34 GHz işlemciye sahipken 24 GB/sn Ham 48 GB/sn işlemci hızı sunuyor. Xbox Series S mediamarkt.com.trde 5.399 TLden ön siparişe çıktı.

03 Eki 2020 - 10:55 Ankara- Teknoloji

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