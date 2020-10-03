Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu anne nasıl olunur?

Koruyucu aile kavramı, herhangi bir nedenle çocuğun biyolojik ailesi ile yan yana olmaması ve başka bir ailenin, bu çocuğa aile olmak istemesi kavramına verilen addır. Örneğin belli şartları sağlayan bir aile, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan bir çocuğa aile olabilir. Fakat isteyen her aile bunu yapamaz. Koruyucu aile olmak isteyenlerin, tamamlaması gereken birtakım evraklar vardır ve aile olacağı çocuğa iyi bir hayat verebileceğini garanti edebilmelidir.

Koruyucu aile başvurusu yapmak isteyen birisinin, öncelikle koruyucu aile olabilme şartlarından emin olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu anlamda yapılan başvurular onaylanmamaktadır. Koruyucu aile başvurusu yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar;

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· En az 25 yaşında, en fazla 65 yaşında olmak

· Koruyucu aile başvuru yönetmeliğinde bahsi geçen gelir düzeyine denk ya da onun üzerinde olmak

· Türkiye’de yaşıyor olmak

· En az ilkokul mezunu olmak

· Koruyucu aile olacak ailenin, çocuğun öz ailesi olmaması

Koruyucu ailelerde genel itibariyle aranan şartlar bu şekildedir. Başvuru sırasında koruyucu aile olmak isteyen bireylerin, maaş bordrosunu, kimlik fotokopisini, vesikalık fotoğrafını, eğitim diplomasını, adli sicil kaydını da sunabilmesi gerekmektedir. Fakat koruyucu ailelerin, yönetmelikte belirtilen diğer ayrıntıları da sağlıyor olması gerekmektedir. Bu ayrıntılar, başvuru sonrasında sizinle kurum tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca koruyucu aile olmak isteyen birisi kabul edilir ve bir çocuğa aile olunursa, kurum zaman zaman çocuk ve aile arasındaki iletişimi kontrol edebilme hakkına sahiptir.

Koruyucu ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, aylık olarak belli bir miktar para ödeniyor. Bakanlık, bu uygulamayı koruyucu aileliğe teşvik etmek için de yapıyor. 2003 yılında 3644 koruyucu aile varken, 2017 yılında bu sayı 4654’e kadar yükselmiştir.

2019 yılında koruyucu ailelere verilen aylık maaş, çocuk başına bin 426 Türk Lirası’ydı. 2020 yılına bakıldığında, çocuğun yaşına göre ödenen ücretin de değiştiği görülür. Koruyucu aile olduğunuz çocuğun yaşı arttıkça, size verilen aylık maaşta da artış oluyor.