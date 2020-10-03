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- 03 Eki 2020 - 17:46 G: 03 Eki 2020 - 18:14

Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol oyuncusu Briana Nicole Day (3), rakibi Melike Tuğba Oral (22) ile mücadele etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol oyuncusu Briana Nicole Day (3), rakibi Melike Tuğba Oral (22) ile mücadele etti.

03 Eki 2020 - 17:46 AA Ankara- Spor

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