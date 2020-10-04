Ankara'da Koronavirüs Bombası Patladı! 5 İlçede Yaşananlar Herkesi Duygulandırıp, Gözyaşlarına Boğdu! Sağlık Bakanı Koca da Açıklama Yaptı...

Ankara'da koronavirüs vakalarıyla ilgili her gün Hayat Eve Sığar uygulaması verileri güncelleniyor. Bu noktada da bireyler, her gün düzenli bir şekilde söz konusu verilere bakıyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sık sık açıklamalar altına imza atıyor. Öncelikle Koca'nın bugün yaptığı aşı açıklamasından bahsedip, devamında koronavirüs bombası ve 5 ilçeyle ilgili bilgi aktarımında bulunacağız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak yerli ve milli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar altına imza atarak bugün çok önemli bir gelişmenin meydana geldiğinin altını çizerek, TÜSEB'in desteklediği söz konusu aşı adayı olan transgenik hayvanda challenge çalışmasının tamamlandığı ve insan deneyleri sürecine girildiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sürece dair müjdeyi ilettiklerini aktaran Koca "Sonuca çok yakınız" diyerek noktayı koydu.