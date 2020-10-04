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- 04 Eki 2020 - 20:07 G: 04 Eki 2020 - 20:20

Ankara'da Koronavirüs Bombası Patladı! 5 İlçede Yaşananlar Herkesi Duygulandırıp, Gözyaşlarına Boğdu! Sağlık Bakanı Koca da Açıklama Yaptı...

Ankara'da koronavirüs vakaları son 10 gündür düşüş eğiliminde. Bu 10 günlük sürenin öncesinde geçen 35 günlük sürede ise vaka sayıları kontrolden çıkmış, çok hızlı bir şekilde almış başını gidiyordu. Bu noktada Ankara'da "koronavirüs" artık "bomba" olarak tanımlanmaya başladı. Çünkü bu denli hızlı büyümesinin halk gözündeki etkisi oldukça korkutucuydu. İstanbul'u dahi geride bırakan Ankara'da bugün koronavirüs bombası patladı! 5 ilçede yaşananlar ise herkesi gözyaşlarına boğdu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs vakalarıyla ilgili her gün Hayat Eve Sığar uygulaması verileri güncelleniyor. Bu noktada da bireyler, her gün düzenli bir şekilde söz konusu verilere bakıyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sık sık açıklamalar altına imza atıyor. Öncelikle Koca'nın bugün yaptığı aşı açıklamasından bahsedip, devamında koronavirüs bombası ve 5 ilçeyle ilgili bilgi aktarımında bulunacağız. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak yerli ve milli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar altına imza atarak bugün çok önemli bir gelişmenin meydana geldiğinin altını çizerek, TÜSEB'in desteklediği söz konusu aşı adayı olan transgenik hayvanda challenge çalışmasının tamamlandığı ve insan deneyleri sürecine girildiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sürece dair müjdeyi ilettiklerini aktaran Koca "Sonuca çok yakınız" diyerek noktayı koydu.

04 Eki 2020 - 20:07 Ankara- Yaşam

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