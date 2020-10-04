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04 Eki 2020 - 20:22

MasterChef Yarışmacısı Ölümden Son Anda Kurtuldu! Ekranları Başındakiler Şok Geçirdi, Az Kalsın Gidiyordu! Durum Çok Ciddi, Doktorlar Götürdü!

Masterchef Türkiye 2020 de rekabetin dozu her geçen gün bir tık daha artıyor. Geriye en iyilerin kaldığı Masterchef'te yaşanan son olay o esnada ekranları başında izleyenleri şoka soktu. Masterchef Türkiye'de yaşanan bu olayla birlikte izleyenler, durumun ne kadar ciddi olduğunun farkına vardı ve yürekleri ağızlarına geldi. Hemen sosyal medyada paylaşımlar altına imza atan izleyenler, böyle bir şeyin çok acı olduğunu ve artık buna bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladılar. İşte tüm detaylar..