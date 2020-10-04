MasterChef Yarışmacısı Ölümden Son Anda Kurtuldu! Ekranları Başındakiler Şok Geçirdi, Az Kalsın Gidiyordu! Durum Çok Ciddi, Doktorlar Götürdü!
Masterchef Türkiye 2020 de rekabetin dozu her geçen gün bir tık daha artıyor. Geriye en iyilerin kaldığı Masterchef'te yaşanan son olay o esnada ekranları başında izleyenleri şoka soktu. Masterchef Türkiye'de yaşanan bu olayla birlikte izleyenler, durumun ne kadar ciddi olduğunun farkına vardı ve yürekleri ağızlarına geldi. Hemen sosyal medyada paylaşımlar altına imza atan izleyenler, böyle bir şeyin çok acı olduğunu ve artık buna bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladılar. İşte tüm detaylar..
Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef önderliğinde yarışmacılar büyük bir rekabet oramında yarışmaya devam ediyorlar. Yeteneklerinin tamamını masaya koyan yarışmacılar Şeflerinin de yönlendirmeleriyle birlikte ortaya harikalar çıkarmak adına canlarını dişine takıyorlar.
Masterchef'te yaşanan o anlar herkesi şoka soktu. Mehmet Şef'e sosyal medyada tepkiler büyüyor: İşte o olay ve tüm detayları ->>
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.