Ankara Çankaya Pazar Yerleri 2022! Bugün Çankaya'da nerede pazar var? İşte Çankaya Pazar Yerleri ve Günleri

Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulan pazar yerleri modernlikleri ile biliniyor. Çankaya Belediyesinin vatandaşların konforunu ve güvenliğini düşünerek her geçen gün iyileştirmeler yaptığı pazar yerlerinin hangi gün ve saatlerde açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Çankaya'da pazar yerleri oldukça fazladır. Farklı semtlerde kurulan pazar yerleri vatandaşın ulaşımının kolay olmasının yanı sıra ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Belediye tarafından dizaynının ve korumasının en iyi şekilde yapıldığı Çankaya pazar yerleri haftanın hemen her günü ulaşımı oldukça basit olan bölgelerde kurulması ile de vatandaşlara avantaj sağlıyor. Çankaya'da bulunan ürün çeşitliliği bol ve ucuz pazarlar diğer ilçelerdeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Bu avantajlı pazar yerlerini kullanmak isteyen vatandaşlar pazar yerlerinin hangi semtlerde kurulduğunu ve açılış kapanış saatlerini araştırıyor.

Ankara Çankaya Pazar Yerlerinin Açılış Ve Kapanış Saatleri Nasıldır?

Ankara Çankaya pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatleri kış döneminde ve yaz döneminde farklı olmaktadır. Üstü açık olan pazar yerleri ile üstü kapalı olan pazar yerleri arasında hava durumuna göre farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanmaktadır.

Nisan ayının başından ekim ayının sonuna kadar geçen yaz döneminde pazar yerleri 7'de açılır. Bu dönemde üstü kapalı pazar yerleri 21.00'da kapanırken, üstü açık pazar yerleri ise 20.00'da kapanır.

Kasım başından mart sonuna kadar geçen kış döneminde ise yine sabah 07.00'da açılan pazar yerlerinin kapanış saatleri üstü açık olanlarda 19.00 iken, üstü kapalı olanlarda 20.00'dır.

Ankara Çankaya Pazar Yerleri Nerelerde ve Hangi Günler Açılıyor?

Ankara Çankaya'da haftanın her günü farklı semtlerde pazar kuruluyor. Pazartesi günleri İncesu, Maltepe ve Keklik semtlerinde halk pazarı kuruluyor. Salı günleri Emek ve Huzur'da kurulan halk pazarları, çarşamba günleri ise Dikmen, Yenişehir, Yaşamkent semtlerinde açık oluyor. Çankaya ilçesinde Birlik, Cebeci, Mürsel Uluç ve Cevizlidere'de perşembe günleri kurulan halk pazarları Akpınar ve Kırkkonak'ta cuma günleri kuruluyor. Ürün çeşitliliği ile bilinen Ankara Çankaya pazarları hafta sonları da birçok semtte açık oluyor.

Ankara Çankaya Pazarları Şunlardır:

İNCESU SEMT PAZARI

Adres: İncesu Caddesi Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

KEKLİK SEMT PAZARI

Adres: Dikmen Cad. No:350 Yanı

Pazar Günü: Pazartesi

MALTEPE SEMT PAZARI

Adres: Şehit Gönenç Cad. ile Tevfik Sok Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

EMEK SEMT PAZARI

Adres: Emek Mah. Kırım Cad ile 28 Sokak Arası

Pazar Günü: Salı

HUZUR SEMT PAZARI

Adres: Öveçler Huzur Mah. 1112 Cad. Üzeri

Pazar Günü: Salı

DİKMEN SEMT PAZARI

Adres: Sokullu Caddesi Mimar Sok ile Şeftali Sk Köşesi

Pazar Günü: Çarşamba

YENİŞEHİR SEMT PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

Pazar Günü: Çarşamba

YAŞAMKENT SEMT PAZARI

Adres: Alacaatlı Mah. 3412 Cad. ile 1074 Sk. Kesişimi

Pazar Günü: Çarşamba

100. YIL SEMT PAZARI

Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad Köşesi

Pazar Günü: Perşembe

BİRLİK SEMT PAZARI

Adres: Birlik Mah. 448 Cad. TESK Otel Yanı

Pazar Günü: Perşembe

CEBECİ SEMT PAZARI

Adres: Geçim ile Geçit Sokak Arası

Pazar Günü: Perşembe

MÜRSEL ULUÇ SEMT PAZARI

Adres: İlker 752 Cadde sonu Turkop Sitesi Yanı

Pazar Günü: Perşembe

CEVİZLİDERE SEMT PAZARI

Adres: C. Atıf Kansu Cad. ile 1242 Cad. Köşesi

Pazar Günü: Perşembe

YENİŞEHİR SOSYETE PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

Pazar Günü: Perşembe

AKPINAR SEMT PAZARI

Adres: Ahmet Yasevi Cad. Artvin Konuk Evi Yanı

Pazar Günü: Cuma

KIRKKONAKLAR SEMT PAZARI

Adres: Kırkkonaklar Mah. 329 cad. ile 326 Sok arası

Pazar Günü: Cuma

AYRANCI SEMT PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Cumartesi

BALGAT SEMT PAZARI

Adres: Osmanlı Cad. ile Barış Manço Cad. Kesişimi

Pazar Günü: Cumartesi

Ç. YILDIZ SEMT PAZARI

Adres: Yıldızevler Mah. Arıtım Sok. ile Başat Sokak Köşesi

Pazar Günü: Cumartesi

İLKER SEMT PAZARI

Adres: Naci Çakır Mah. 763 Sokak Rıfat Börekçi Camii Arkası

Pazar Günü: Cumartesi

YENİŞEHİR SEMT PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanısı

Pazar Günü: Cumartesi

ÜMİTKÖY SEMT PAZARI

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

Pazar Günü: Cumartesi

100. YIL SEMT PAZARI

Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad köşesi

Pazar Günü: Pazar

KÜÇÜKESAT SEMT PAZARI

Adres: Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi

Pazar Günü: Pazar

AYRANCI ORGANİK PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Pazar

AŞIKPAŞA SEMT PAZARI

Adres: Şemsettin Günaltay Caddesi ile 244. Cadde arası

Pazar Günü: Pazar

AYRANCI ANTİKA PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Her ayın ilk Pazar günü

ÜMİTKÖY ORGANİK PAZARI

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

Pazar Günü: Pazar