Ankara Çankaya Pazar Yerleri 2022! Bugün Çankaya'da nerede pazar var? İşte Çankaya Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulan pazar yerleri modernlikleri ile biliniyor. Çankaya Belediyesinin vatandaşların konforunu ve güvenliğini düşünerek her geçen gün iyileştirmeler yaptığı pazar yerlerinin hangi gün ve saatlerde açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulan pazar yerleri modernlikleri ile biliniyor. Çankaya Belediyesinin vatandaşların konforunu ve güvenliğini düşünerek her geçen gün iyileştirmeler yaptığı pazar yerlerinin hangi gün ve saatlerde açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Çankaya'da pazar yerleri oldukça fazladır. Farklı semtlerde kurulan pazar yerleri vatandaşın ulaşımının kolay olmasının yanı sıra ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Belediye tarafından dizaynının ve korumasının en iyi şekilde yapıldığı Çankaya pazar yerleri haftanın hemen her günü ulaşımı oldukça basit olan bölgelerde kurulması ile de vatandaşlara avantaj sağlıyor. Çankaya'da bulunan ürün çeşitliliği bol ve ucuz pazarlar diğer ilçelerdeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Bu avantajlı pazar yerlerini kullanmak isteyen vatandaşlar pazar yerlerinin hangi semtlerde kurulduğunu ve açılış kapanış saatlerini araştırıyor.
Ankara Çankaya Pazar Yerlerinin Açılış Ve Kapanış Saatleri Nasıldır?
Ankara Çankaya pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatleri kış döneminde ve yaz döneminde farklı olmaktadır. Üstü açık olan pazar yerleri ile üstü kapalı olan pazar yerleri arasında hava durumuna göre farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanmaktadır.
Nisan ayının başından ekim ayının sonuna kadar geçen yaz döneminde pazar yerleri 7'de açılır. Bu dönemde üstü kapalı pazar yerleri 21.00'da kapanırken, üstü açık pazar yerleri ise 20.00'da kapanır.
Kasım başından mart sonuna kadar geçen kış döneminde ise yine sabah 07.00'da açılan pazar yerlerinin kapanış saatleri üstü açık olanlarda 19.00 iken, üstü kapalı olanlarda 20.00'dır.
Ankara Çankaya Pazar Yerleri Nerelerde ve Hangi Günler Açılıyor?
Ankara Çankaya'da haftanın her günü farklı semtlerde pazar kuruluyor. Pazartesi günleri İncesu, Maltepe ve Keklik semtlerinde halk pazarı kuruluyor. Salı günleri Emek ve Huzur'da kurulan halk pazarları, çarşamba günleri ise Dikmen, Yenişehir, Yaşamkent semtlerinde açık oluyor. Çankaya ilçesinde Birlik, Cebeci, Mürsel Uluç ve Cevizlidere'de perşembe günleri kurulan halk pazarları Akpınar ve Kırkkonak'ta cuma günleri kuruluyor. Ürün çeşitliliği ile bilinen Ankara Çankaya pazarları hafta sonları da birçok semtte açık oluyor.
Ankara Çankaya Pazarları Şunlardır:
İNCESU SEMT PAZARI
Adres: İncesu Caddesi Üzeri
Pazar Günü: Pazartesi
KEKLİK SEMT PAZARI
Adres: Dikmen Cad. No:350 Yanı
Pazar Günü: Pazartesi
MALTEPE SEMT PAZARI
Adres: Şehit Gönenç Cad. ile Tevfik Sok Üzeri
Pazar Günü: Pazartesi
EMEK SEMT PAZARI
Adres: Emek Mah. Kırım Cad ile 28 Sokak Arası
Pazar Günü: Salı
HUZUR SEMT PAZARI
Adres: Öveçler Huzur Mah. 1112 Cad. Üzeri
Pazar Günü: Salı
DİKMEN SEMT PAZARI
Adres: Sokullu Caddesi Mimar Sok ile Şeftali Sk Köşesi
Pazar Günü: Çarşamba
YENİŞEHİR SEMT PAZARI
Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı
Pazar Günü: Çarşamba
YAŞAMKENT SEMT PAZARI
Adres: Alacaatlı Mah. 3412 Cad. ile 1074 Sk. Kesişimi
Pazar Günü: Çarşamba
100. YIL SEMT PAZARI
Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad Köşesi
Pazar Günü: Perşembe
BİRLİK SEMT PAZARI
Adres: Birlik Mah. 448 Cad. TESK Otel Yanı
Pazar Günü: Perşembe
CEBECİ SEMT PAZARI
Adres: Geçim ile Geçit Sokak Arası
Pazar Günü: Perşembe
MÜRSEL ULUÇ SEMT PAZARI
Adres: İlker 752 Cadde sonu Turkop Sitesi Yanı
Pazar Günü: Perşembe
CEVİZLİDERE SEMT PAZARI
Adres: C. Atıf Kansu Cad. ile 1242 Cad. Köşesi
Pazar Günü: Perşembe
YENİŞEHİR SOSYETE PAZARI
Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı
Pazar Günü: Perşembe
AKPINAR SEMT PAZARI
Adres: Ahmet Yasevi Cad. Artvin Konuk Evi Yanı
Pazar Günü: Cuma
KIRKKONAKLAR SEMT PAZARI
Adres: Kırkkonaklar Mah. 329 cad. ile 326 Sok arası
Pazar Günü: Cuma
AYRANCI SEMT PAZARI
Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
Pazar Günü: Cumartesi
BALGAT SEMT PAZARI
Adres: Osmanlı Cad. ile Barış Manço Cad. Kesişimi
Pazar Günü: Cumartesi
Ç. YILDIZ SEMT PAZARI
Adres: Yıldızevler Mah. Arıtım Sok. ile Başat Sokak Köşesi
Pazar Günü: Cumartesi
İLKER SEMT PAZARI
Adres: Naci Çakır Mah. 763 Sokak Rıfat Börekçi Camii Arkası
Pazar Günü: Cumartesi
YENİŞEHİR SEMT PAZARI
Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanısı
Pazar Günü: Cumartesi
ÜMİTKÖY SEMT PAZARI
Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.
Pazar Günü: Cumartesi
100. YIL SEMT PAZARI
Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad köşesi
Pazar Günü: Pazar
KÜÇÜKESAT SEMT PAZARI
Adres: Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi
Pazar Günü: Pazar
AYRANCI ORGANİK PAZARI
Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
Pazar Günü: Pazar
AŞIKPAŞA SEMT PAZARI
Adres: Şemsettin Günaltay Caddesi ile 244. Cadde arası
Pazar Günü: Pazar
AYRANCI ANTİKA PAZARI
Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
Pazar Günü: Her ayın ilk Pazar günü
ÜMİTKÖY ORGANİK PAZARI
Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.
Pazar Günü: Pazar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.