- 05 Oca 2022 - 14:38 G: 05 Oca 2022 - 14:45

Ankara Çankaya Pazar Yerleri 2022! Bugün Çankaya'da nerede pazar var? İşte Çankaya Pazar Yerleri ve Günleri

Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulan pazar yerleri modernlikleri ile biliniyor. Çankaya Belediyesinin vatandaşların konforunu ve güvenliğini düşünerek her geçen gün iyileştirmeler yaptığı pazar yerlerinin hangi gün ve saatlerde açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulan pazar yerleri modernlikleri ile biliniyor. Çankaya Belediyesinin vatandaşların konforunu ve güvenliğini düşünerek her geçen gün iyileştirmeler yaptığı pazar yerlerinin hangi gün ve saatlerde açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Çankaya'da pazar yerleri oldukça fazladır. Farklı semtlerde kurulan pazar yerleri vatandaşın ulaşımının kolay olmasının yanı sıra ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Belediye tarafından dizaynının ve korumasının en iyi şekilde yapıldığı Çankaya pazar yerleri haftanın hemen her günü ulaşımı oldukça basit olan bölgelerde kurulması ile de vatandaşlara avantaj sağlıyor. Çankaya'da bulunan ürün çeşitliliği bol ve ucuz pazarlar diğer ilçelerdeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Bu avantajlı pazar yerlerini kullanmak isteyen vatandaşlar pazar yerlerinin hangi semtlerde kurulduğunu ve açılış kapanış saatlerini araştırıyor.

Ankara Çankaya Pazar Yerlerinin Açılış Ve Kapanış Saatleri Nasıldır?

Ankara Çankaya pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatleri kış döneminde ve yaz döneminde farklı olmaktadır. Üstü açık olan pazar yerleri ile üstü kapalı olan pazar yerleri arasında hava durumuna göre farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanmaktadır.

Nisan ayının başından ekim ayının sonuna kadar geçen yaz döneminde pazar yerleri 7'de açılır. Bu dönemde üstü kapalı pazar yerleri 21.00'da kapanırken, üstü açık pazar yerleri ise 20.00'da kapanır.

Kasım başından mart sonuna kadar geçen kış döneminde ise yine sabah 07.00'da açılan pazar yerlerinin kapanış saatleri üstü açık olanlarda 19.00 iken, üstü kapalı olanlarda 20.00'dır.

Ankara Çankaya Pazar Yerleri Nerelerde ve Hangi Günler Açılıyor?

Ankara Çankaya'da haftanın her günü farklı semtlerde pazar kuruluyor. Pazartesi günleri İncesu, Maltepe ve Keklik semtlerinde halk pazarı kuruluyor. Salı günleri Emek ve Huzur'da kurulan halk pazarları, çarşamba günleri ise Dikmen, Yenişehir, Yaşamkent semtlerinde açık oluyor. Çankaya ilçesinde Birlik, Cebeci, Mürsel Uluç ve Cevizlidere'de perşembe günleri kurulan halk pazarları Akpınar ve Kırkkonak'ta cuma günleri kuruluyor. Ürün çeşitliliği ile bilinen Ankara Çankaya pazarları hafta sonları da birçok semtte açık oluyor.

Ankara Çankaya Pazarları Şunlardır:

İNCESU SEMT PAZARI

Adres: İncesu Caddesi Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

KEKLİK SEMT PAZARI

Adres: Dikmen Cad. No:350 Yanı

Pazar Günü: Pazartesi

MALTEPE SEMT PAZARI

Adres: Şehit Gönenç Cad. ile Tevfik Sok Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

EMEK SEMT PAZARI

Adres: Emek Mah. Kırım Cad ile 28 Sokak Arası

Pazar Günü: Salı

HUZUR SEMT PAZARI

Adres: Öveçler Huzur Mah. 1112 Cad. Üzeri

Pazar Günü: Salı

DİKMEN SEMT PAZARI

Adres: Sokullu Caddesi Mimar Sok ile Şeftali Sk Köşesi

Pazar Günü: Çarşamba

YENİŞEHİR SEMT PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

Pazar Günü: Çarşamba

YAŞAMKENT SEMT PAZARI

Adres: Alacaatlı Mah. 3412 Cad. ile 1074 Sk. Kesişimi

Pazar Günü: Çarşamba

100. YIL SEMT PAZARI

Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad Köşesi

Pazar Günü: Perşembe

BİRLİK SEMT PAZARI

Adres: Birlik Mah. 448 Cad. TESK Otel Yanı

Pazar Günü: Perşembe

CEBECİ SEMT PAZARI

Adres: Geçim ile Geçit Sokak Arası

Pazar Günü: Perşembe

MÜRSEL ULUÇ SEMT PAZARI

Adres: İlker 752 Cadde sonu Turkop Sitesi Yanı

Pazar Günü: Perşembe

CEVİZLİDERE SEMT PAZARI

Adres: C. Atıf Kansu Cad. ile 1242 Cad. Köşesi

Pazar Günü: Perşembe

YENİŞEHİR SOSYETE PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

Pazar Günü: Perşembe

AKPINAR SEMT PAZARI

Adres: Ahmet Yasevi Cad. Artvin Konuk Evi Yanı

Pazar Günü: Cuma

KIRKKONAKLAR SEMT PAZARI

Adres: Kırkkonaklar Mah. 329 cad. ile 326 Sok arası

Pazar Günü: Cuma

AYRANCI SEMT PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Cumartesi

BALGAT SEMT PAZARI

Adres: Osmanlı Cad. ile Barış Manço Cad. Kesişimi

Pazar Günü: Cumartesi

Ç. YILDIZ SEMT PAZARI

Adres: Yıldızevler Mah. Arıtım Sok. ile Başat Sokak Köşesi

Pazar Günü: Cumartesi

İLKER SEMT PAZARI

Adres: Naci Çakır Mah. 763 Sokak Rıfat Börekçi Camii Arkası

Pazar Günü: Cumartesi

YENİŞEHİR SEMT PAZARI

Adres: Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanısı

Pazar Günü: Cumartesi

ÜMİTKÖY SEMT PAZARI

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

Pazar Günü: Cumartesi

100. YIL SEMT PAZARI

Adres: 100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile 1516 Cad köşesi

Pazar Günü: Pazar

KÜÇÜKESAT SEMT PAZARI

Adres: Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi

Pazar Günü: Pazar

AYRANCI ORGANİK PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Pazar

AŞIKPAŞA SEMT PAZARI

Adres: Şemsettin Günaltay Caddesi ile 244. Cadde arası

Pazar Günü: Pazar

AYRANCI ANTİKA PAZARI

Adres: Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

Pazar Günü: Her ayın ilk Pazar günü

ÜMİTKÖY ORGANİK PAZARI

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

Pazar Günü: Pazar

05 Oca 2022 - 14:38 Ankara/ Çankaya- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? Tacettin Dergahı hangi şehirde? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? Tacettin Dergahı hangi şehirde?
Ankara Mehmet Akif Ersoy evi nerede? Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Mehmet Akif Ersoy evi nerede? Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi? mask
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık? mask
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık?
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, Mimarı kimdir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, Mimarı kimdir?
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mamak askerlik şubesi çalışma saatleri, Adres ve Telefonları Nedir? mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mamak askerlik şubesi çalışma saatleri, Adres ve Telefonları Nedir?
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Tarih Belli Oldu, Meteoroloji Açıkladı... mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Tarih Belli Oldu, Meteoroloji Açıkladı...
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim? mask
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim?
Ankara Bala İsmi Nereden Almıştır? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km?  mask
Ankara Bala İsmi Nereden Almıştır? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km? 
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık? mask
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık?
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı … mask
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı …
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021 mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Takımı Sezona İyi Başladı! mask
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Takımı Sezona İyi Başladı!
Çankaya Belediyesinde Meksika Şenliği! Bağımsızlığın 200'üncü Yılı Kutlandı! mask
Çankaya Belediyesinde Meksika Şenliği! Bağımsızlığın 200'üncü Yılı Kutlandı!
Çankayalılar Dikkat! Halk Kart Bavşuruları Başladı! mask
Çankayalılar Dikkat! Halk Kart Bavşuruları Başladı!
Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Yerlerini Hizmete Açıyor! mask
Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Yerlerini Hizmete Açıyor!
Çankayalılar Hazır Olun! 7 Park Daha Geliyor! Belediye Hızı Artırdı! mask
Çankayalılar Hazır Olun! 7 Park Daha Geliyor! Belediye Hızı Artırdı!
Çankaya Belediyesinden Temel Atma ve Açılış Töreni! Bakın Yeni Tesisler Neler? mask
Çankaya Belediyesinden Temel Atma ve Açılış Töreni! Bakın Yeni Tesisler Neler?
11 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 26 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 26 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralı Turgut, Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ankaralı Turgut kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ankaralı Turgut Şarkıları… mask
Ankaralı Turgut, Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ankaralı Turgut kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ankaralı Turgut Şarkıları…
ASKİ Ankara Su Kesintileri 5 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 5 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Sosyete Pazar Yerleri 2022! Ankara'da sosyete pazarları nerede var? İşte Ankara Sosyete Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sosyete Pazar Yerleri 2022! Ankara'da sosyete pazarları nerede var? İşte Ankara Sosyete Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Çankaya Pazar Yerleri 2022! Bugün Çankaya'da nerede pazar var? İşte Çankaya Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Çankaya Pazar Yerleri 2022! Bugün Çankaya'da nerede pazar var? İşte Çankaya Pazar Yerleri ve Günleri
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık! “Sanki Kardeşi Gibi!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Gimsa Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlar Akın Akın Gidiyor! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın! mask
Gimsa Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlar Akın Akın Gidiyor! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın!
Migros Market Mi Daha Ucuz Tarım Kredi Market mi? Hangisinden Alışveriş Yapılmalı? mask
Migros Market Mi Daha Ucuz Tarım Kredi Market mi? Hangisinden Alışveriş Yapılmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status