MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti?

MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının yarışmacılarında Duygu artık programda olmayacak. 4 ekim günü yayınlanan programda eleme potasına düşen Duygu'nun programdan elenişi izleyenleri şaşırttı.

MasterChef programı yarışmacılarında Duygu'nun kendini sabote etmesi ve eleme potasında hazırladığı yemeği bilerek kötü yapması hem diğer yarışmacıları hem de jüriyi şaşırttı.

MasterChef Duygu Nasıl Elendi?

MasterChef Türkiye yarışmasında 4 ekim pazar günü 6 eleme adayı arasında yaşanan rekabetten sonra elenen isim Duygu oldu. Duygu'nun kendi kendini elemesi izleyenleri üzdü.

MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan son eleme oyununda Duygu, Sefa ve Didem rekabet etti. Danilo Şef'in özel tarifi olan balık ekmek yemeğini hazırlayan yarışmacılardan elenen isim Duygu oldu. Hazırlık için 40 dakika verilen yemeğin tadımında gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef'in Duygu'nun hazırladığı yemeği çok tuzlu bulması ve geri çıkartması ile başlayan gerginlik Duygu'nun itirafı ile son buldu.

Tadım aşamasından sonra Somer Şef'in 2 tane kötü tabak olduğunu ve bunlardan birinin bilinçli olarak kötü hazırlandığını söylemesi sonucu, Duygu tabağını bilerek kötü hazırladığını itiraf etti. Duygu bir akademik kariyeri olduğunu ve bir seçim yapması gerektiğini açıkladı. Akademik kariyerinin daha öncelikli olduğunu belirten Duygu Acarsoy, yemeği bilinçli olarak kötü yaptığını itiraf ederek şeflerden özür diledi.

Duygu Acarsoy 35 yaşına geldiğini, akademik kariyeri ile MasterChef arasında bir seçim yapması gerektiğini ve akademik kariyerini seçtiğini, yemeğini bu yüzden kötü yaptığını söyledi. Şeflere öğrettikleri her şey için teşekkür eden Duygu Acarsoy bu son yemek için de özür diledi.

MasterChef Duygu Kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmasından son elenen isim Duygu Acarsoy, 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Duygu Acarsoy MSA'da profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır. İspanya ve Almanya'da birçok eğitim alan Duygu Acarsoy birçok yerde şef olarak çalışmıştır.