Ankara'da Koronavirüste Son Dakika Zorunluluğu Başladı! Belediye Açıkladı, O İlçelerde Başlıyor, Yapmayana Büyük Ceza Gelecek!
Alınan son dakika haberine göre Ankara'da koronavirüste yeni bir dönem başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparken söz konusu uygulamanın birçok şehirde başladığı da öğrenildi. Bu kapsamda Ankaralı vatandaşların tamamının bu uygulamaya eksiksiz bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada o ilçeleri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Bu kapsamda Ankara'da yeni bir dönem başladığı ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklama tüm Ankaralı vatandaşları tek tek ilgilendirirken bununla birlikte diğer büyükşehirleri de ilgilendiriyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.