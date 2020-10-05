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- 05 Eki 2020 - 22:34 G: 05 Eki 2020 - 23:28

Ankara'da Koronavirüste Son Dakika Zorunluluğu Başladı! Belediye Açıkladı, O İlçelerde Başlıyor, Yapmayana Büyük Ceza Gelecek!

Alınan son dakika haberine göre Ankara'da koronavirüste yeni bir dönem başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparken söz konusu uygulamanın birçok şehirde başladığı da öğrenildi. Bu kapsamda Ankaralı vatandaşların tamamının bu uygulamaya eksiksiz bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada o ilçeleri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Bu kapsamda Ankara'da yeni bir dönem başladığı ortaya çıktı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklama tüm Ankaralı vatandaşları tek tek ilgilendirirken bununla birlikte diğer büyükşehirleri de ilgilendiriyor!

05 Eki 2020 - 22:34 Ankara- Yaşam

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