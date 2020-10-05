Ankara'da Koronavirüste Son Dakika Zorunluluğu Başladı! Belediye Açıkladı, O İlçelerde Başlıyor, Yapmayana Büyük Ceza Gelecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada o ilçeleri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Bu kapsamda Ankara'da yeni bir dönem başladığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklama tüm Ankaralı vatandaşları tek tek ilgilendirirken bununla birlikte diğer büyükşehirleri de ilgilendiriyor!