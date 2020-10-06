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- 06 Eki 2020 - 09:03 G: 06 Eki 2020 - 09:11

Ankara'da internetsiz mahalle kalmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin interneti olmayan kırsal mahallelerde uzaktan eğitim alan çocuklar için başlattığı ücretsiz internet uygulaması hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan hizmetten Sincan Çiçektepe ve Esenler Mahallesi’nden sonra Polatlar Mahallesi’ndeki çocuklar da yararlanacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Öğrenci dostu uygulamalarla Başkent’te önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde Başkent’teki kırsal mahallelerde uzaktan eğitim alan ancak internet sorunu yaşayan öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, interneti olmayan kırsal mahallelerdeki öğrencilerin yararlanması amacıyla pilot bölge olarak Sincan Çiçektepe ve Esenler Mahallesi’nden sonra Polatlar Mahallesi’ne de internet hizmeti götürdü.

ÇOCUKLARI SEVİNDİREN HİZMET

Öğrencilerin başta EBA olmak üzere üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmalarını sağlamak için mahallelerde belirlenen bir noktaya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bedelini ödediği internet ağı konulmaya başlandı.

Sincan ilçesinin Polatlar Mahallesi’ne kendi imkanlarıyla internet hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim alan öğrencilerin yüzünü güldürdü. Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden başlatılan uzaktan eğitime bağlanmada çocukların büyük sıkıntı çektiğini belirten Polatlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Söken, “Mahallemize internet hizmeti getirerek bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaran Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

GELECEK NESİLLER EĞİTİMDEN GERİ KALMAYACAK

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Polatlar Mahallesi’ne internet hizmeti getirilmesini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden çocuklar ve veliler, memnuniyetleri şu sözlerle dile getirdiler:

-Ahmet Sönmez: “Mahallemize internet hizmeti getirerek bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun.”

-Yüksel Küçüker: “Mahallemizde internet sıkıntısı vardı. Çocuklarımız da uzaktan eğitime bağlanamıyordu. İnternet hizmeti getiren Başkanımız Mansur Yavaş'a Polatlar halkı olarak çok teşekkür ediyorum.”

-Erkan Sürer: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere internet hizmetinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Tuğçenur Sönmez: “4. sınıf öğrencisiyim. İnternetimiz olmadığı için büyük bir sıkıntı çekiyorduk. İnternet hizmeti sayesinde derslerime daha kolay çalışabileceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Elifnur Küçüker: “9. sınıfa gidiyorum. Evimizde internet olmadığı için çok zorluk çekiyorduk. Bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.”

-Melike Can: “İnternet hizmeti sağlayarak çocuklarımızı büyük bir sıkıntıdan kurtaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Asiye Sürer: “Çocuklarımızı internete kavuşturan Başkanımız Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun.”

-Duran Altınbaş: “İnternet hizmetinin köyümüze gelmiş olmasından çok memnunuz. Mansur beye çok teşekkür ederiz. Bizim çocuklarımız internet bağlantısı satın alamıyor. Hizmet verildiği için teşekkür ediyorum.”

-Gülgün Altınbaş: “İnternet hizmeti geldiği için sevinçliyiz, çocuklar da seviniyor. Mansur başkandan Allah razı olsun.”

-Suna Küçüker: “İnternet hizmetinin gelmiş olmasından dolayı çok sevinçli ve mutluyuz. Çocuklarımızın geleceği için gurur verici. Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”

-Aysel İnce: “İnternet hizmeti geldiği için çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız bilgiye çok daha kolay ulaşabilecekler. Mansur başkana çok teşekkür ediyoruz.”

-Hilal Er: “Bu sene üniversite başlıyorum. Köyümüzde alt yapı olmadığı için internet bağlantısında sıkıntılar yaşıyorduk. Bu hizmet bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum.”

Mahallede yaşayan 7. sınıf öğrencisi Afgan asıllı öğrencilerden Bahar Jan, “İnternet sıkıntısı yaşıyorduk. Evde çekmiyordu. Bu hizmet eğitimimiz için önemli bir gelişme. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz” derken, diğer Afgan asıllı öğrenci Reyhan Hanifi ise, “6. sınıfa geçtim. İnternet bağlantımız yoktu. Uzaktan eğitimde sıkıntılar yaşıyorduk. Bu hizmetten dolayı artık sıkıntı yaşamayacağız. Başkan Yavaş'a çok teşekkür ederim” sözleriyle sevincini paylaştı.

06 Eki 2020 - 09:03 Ankara- Belediyeler

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